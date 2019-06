Verdes exigem que Governo se manifeste sobre reforço de transportes

© Global Imagens (arquivo)

O Partido Ecologista Os Verdes exige mais transportes para combater as alterações climáticas e tenciona confrontar o Governo sobre o que está a ser feito nesse sentido.

Pub Pub

Em declarações à TSF, o deputado José Luís Ferreira diz que o partido vai desafiar o Executivo a manifestar-se sobre "a necessidade de dar resposta às pessoas em termos de mobilidade" no debate desta tarde, dia Mundial do Ambiente.



José Luís Ferreira valoriza a redução do preço dos passes, mas lembra que que face ao aumento da procura dos transportes coletivos o Governo tem que dar resposta ao nível da oferta.

"Se estamos a pedir às pessoas para utilizarem os transportes públicos e depois ficam sujeitas a supressões a atrasos estamos a desacreditar" a medida, considera, "e a empurrar as pessoas para o transporte individual".