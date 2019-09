Viana do Castelo, Braga, Porto e Leiria sob aviso amarelo devido ao calor

Também o Governo decidiu declarar a situação de alerta em Portugal continental entre as 00h01 de sexta-feira e as 23h59 de sábado © © Hugo Delgado/Lusa

Os distritos de Viana do Castelo, Braga, Porto e Leiria, no continente, e a costa sul da Madeira estão esta sexta-feira sob aviso amarelo devido à previsão de tempo quente, disse o meteorologista Bruno Café à Lusa. O meteorologista do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) adiantou à Lusa que as temperaturas esta sexta-feira e sábado vão manter-se em vários locais do continente acima dos 30 graus Celsius.

"O IPMA emitiu aviso amarelo para os distritos de Viana do Castelo, Braga, Porto e Leiria e para a costa sul da Madeira devido à persistência de valores elevados da temperatura máxima", disse.

O aviso amarelo, o terceiro de uma escala de quatro, revela situação de risco para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica.

De acordo com Bruno Café, para esta sexta-feira está previsto céu pouco nublado ou limpo com períodos de maior nebulosidade na região sul, aumentando de nebulosidade nas regiões do norte e centro a partir da manhã. "Está também prevista uma pequena subida da temperatura mínima no norte e centro e da máxima na região norte. Esta noite vamos ter ainda valores da mínima em alguns locais com temperatura igual ou superior a 20 graus. Serão noites tropicais", indicou.

No sábado, segundo o IPMA, as temperaturas máximas vão continuar na ordem dos 30 graus e até acima em alguns locais. "Contudo, para sábado há condições favoráveis à ocorrência de aguaceiros, em especial a partir da tarde e no interior. São dispersos e restringidos a alguns locais. Não é uma situação absoluta. Não serão generalizados a todo o interior", disse.

Segundo Bruno Café, estes aguaceiros não estão previstos para nenhum dos dez distritos em alerta vermelho decretado na quinta-feira pela Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC) por causa do risco agravado de incêndio devido à previsão de calor.

Os dez distritos são Bragança, Castelo Branco, Coimbra, Guarda, Lisboa, Portalegre, Santarém, Setúbal, Vila Real e Viseu.

Em conferência de imprensa realizada na sede da ANEPC, em Carnaxide, concelho de Oeiras, distrito de Lisboa, a segundo comandante Patrícia Gaspar alertou para um "cenário sério e complexo" que se irá verificar nas próximas 48 horas devido às condições meteorológicas, o qual pode potenciar a ocorrência de incêndios florestais.

Também o Governo decidiu declarar a situação de alerta em Portugal continental entre as 00h01 de sexta-feira e as 23h59 de sábado, devido ao "agravamento do risco de incêndio" decorrente do estado do tempo. Com esta situação de alerta passam a estar em vigor "medidas bastante restritivas relativamente ao uso do fogo".

Em declarações à Lusa, o meteorologista Bruno Café adiantou que a tendência a partir da tarde de sábado é para uma descida das temperaturas. "Não é uma descida abrupta. É mais devido a um aumento da nebulosidade", disse.