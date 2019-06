"Condições indignas." VianaPolis acusada de pressionar saída do prédio Coutinho

A VianaPolis "está a proceder à desocupação das frações, e está a notificar as pessoas de que devem abandonar as suas casas" © Leonel de Castro/Global Imagens

No prédio Coutinho, continua a haver moradores no interior das habitações e a recusar-se a sair. Um morador de 72 anos teve mesmo de ser assistido pelo INEM por se ter sentido mal na sequência das interpelações da VianaPolis, que "está a proceder à desocupação das frações, e está a notificar as pessoas de que devem abandonar as suas casas", contou o advogado dos moradores do edifício.

Pub Pub

"Já entrou uma providência cautelar para a suspensão deste ato. Essa providência cautelar vem na sequência da intimação para licença de direitos liberais e garantias, que não teve ainda qualquer resposta do tribunal", adiantou ainda aos jornalistas Magalhães Sant"Ana. No entanto, por ser feriado em Braga, os procedimentos legais poderão ter sido adiados, aventou.

A empresa foi assim notificada, "nos termos do artigo 128 do código de procedimento administrativo, que determina que, uma vez recebida a notificação, devem parar qualquer ato alvo da suspensão". "A disposição legal é clara: uma vez notificada a VianaPolis da providência cautelar, todos os atos deveriam ter sido suspensos, e não foram", frisou o jurista.

"Foi entregue uma cópia do processo à autoridade aqui presente, à PSP, que também não se mostra disponível para colaborar nesta suspensão", relatou, ao mesmo tempo que deu conta de haver "pessoas bastante exaltadas", mas que "não estão a usar a força".

O advogado dos moradores do Prédio Coutinho afiançou que, apesar de a empresa não estar a mudar as fechaduras das casas habitadas, está "a forçar as pessoas, e algumas de muita idade, a viver em condições indignas, desumanas".

"A VianaPolis diz que as pessoas estão a ser notificadas de que, dentro de umas horas, vai ser suspenso o fornecimento de água, e de que haverá eletricidade por mais um dia ou dois", relatou Magalhães Sant"Ana. "As pessoas vão ficar em casa sem quaisquer serviços."

Num "estado de ansiedade muito grande", as pessoas estão a ser comunicadas de que bater à porta da empresa é a melhor solução, "provavelmente a mendigar um alojamento qualquer", considerou também. "Isto não é maneira de tratar as pessoas", alegou o representante legal dos residentes que habitam "uma construção perfeitamente legal, comprada com as poupanças de uma vida".