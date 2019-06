Avaria em radar. Voos estão a ser cancelados no Porto

Zona de embarque no Aeroporto Francisco Sá Carneiro, no Porto © Fábio Poço/Global Imagens

Uma avaria num radar secundário está a obrigar ao cancelamento de voos, esta sexta-feira, no Aeroporto Francisco Sá Carneiro, no Porto.

A ANA - Aeroportos confirmou à TSF que "devido a restrições operacionais da NAV no controlo de tráfego aéreo no Porto há condicionamentos na operação aeroportuária".

De acordo com site oficial da ANA, pelo menos um voo da Iberia, com origem em Madrid, às 11h50, um voo da EasyJet, com origem em Nantes, às 11h55, não puderam aterrar no Porto. Está também já cancelado um voo da TAP, com origem em Genebra, que deveria aterrar pelas 14h55 foi cancelado.

Quanto às partidas, um voo da TAP com destino a Amesterdão, previsto para as 12h20, um voo da Iberia, com destino a Madrid, previsto para as 12h30, e um voo da EasyJet com destino a Nantes, previsto para as 12h35, foram cancelados.

Notícia em atualização