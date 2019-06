"Vou sem expectativas." Miguel Duarte é recebido no Ministério dos Negócios Estrangeiros

© Paulo Spranger/Global Imagens

Miguel Duarte, o português que está a ser investigado pela justiça italiana por auxílio à imigração ilegal, vai ser recebido pelo Ministério dos Negócios Estrangeiros às 14h30 desta segunda-feira.



O português, de 26 anos, foi chamado ao ministério de Augusto Santos Silva, depois de uma campanha de crowdfunding e dos apelos para que seja apoiado pelas autoridades nacionais.



Miguel Duarte adianta à TSF que vai para o encontro sem expectativas. Espera, apenas, o apoio do país, uma vez que se trata de uma questão de defesa dos direitos humanos.

"Vou sem expectativas. O que espero das instituições em Portugal e nos outros países é que nos defendam. Defender-nos a nós é defender os direitos humanos. Neste momento, o que quero é ir ao Ministério dos Negócios Estrangeiros, falar com o Governo, explicar-lhes aquilo que eles quiserem saber sobre o caso e a natureza do nosso trabalho e, depois, ouvir o que eles têm para dizer."

António Costa já garantiu todo o apoio diplomático e consular a Miguel Duarte. O jovem está também a receber apoio jurídico de sociedades de advogados. Um apoio que o deixa grato e feliz: "Recebi com enorme felicidade e agradecimento. Na verdade, todo este trabalho que temos feito na última semana com as instituições, com deputados da Assembleia da República, foi desenvolvido com acompanhamento e o apoio jurídico destes advogados. Isto tem sido muito importante", rematou.