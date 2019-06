Zero pede criação mecanismos para política climática "coerente e consistente"

© Paulo Spranger/Global Imagens

A Associação Ambientalista ZERO aplaude a intenção manifestada pelo Presidente da República de declarar situação de emergência climática no país.

O ambientalista Francisco Ferreira, ouvido pela TSF, reconhece que seria um passo importante para reconhecer que existe um problema no país mas alerta que esta não pode ser apenas uma declaração simbólica. O ideal seria até avançar mesmo com uma Lei do Clima.

A estratégia deve passar pela criação de uma "estrutura de acompanhamento, monitorização e de definição de medidas em linha com a política dos diferentes governos daqui para a frente", assegurando no entanto que a medida é "substantiva" e que a política climática é "coerente e consistente".

Esclarecido o cenário ideal, é preciso olhar para o que Portugal já está a fazer e que é, admite o ambientalista, positivo: "Tivemos um roteiro aprovado recentemente em Conselho de Ministros que tende para a neutralidade carbónica em 2050. É algo que tem vindo a ser discutido à escala da União Europeia mas, infelizmente, alguns estados bloquearam esse caminho que se espera que a Europa consiga fazer."

Os dados ambientais estão lançados. Resta saber se Portugal segue o caminho de Reino Unido e Irlanda, que já declaram situação de emergência climática.