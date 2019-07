ZERO quer que todos os sacos descartáveis sejam taxados. Até os de papel

© EPA

Taxar os sacos descartáveis, baixar o preço dos reutilizáveis e disponibilizar sacos com tara são algumas das propostas da associação ambientalista ZERO para um uso mais sustentável destes objetos, no Dia Internacional Sem Sacos de Plástico.

Numa nota enviada às redações, a ZERO "alerta para a necessidade de reduzir a utilização que fazemos dos sacos descartáveis" e sugere que os mesmos sejam taxados, independentemente do material de que são feitos.

A associação ambientalista sugere, portanto, a "aplicação de uma taxa a todos os sacos descartáveis, independentemente do material em que são feitos (plástico fóssil, bioplásticos, papel, etc.), das características que referem ter (biodegradáveis, compostáveis, etc.) ou da sua espessura (sacos para acondicionamento de frutas, legumes, pão, para transporte de compras - em supermercados, mas também em qualquer outra loja - de vestuário, calçado, livros, equipamentos, medicamentos, etc)."

De acordo com a nota, "esta taxa deve ir subindo gradualmente, podendo ser diferenciada consoante o impacte ambiental do material em que é feito".

No mesmo plano, a ZERO propõe a "disponibilização de sacos reutilizáveis de longa duração com preços suficientemente dissuasores de uma utilização como descartável", a oferta "de sacos com tara, ou seja, sacos que podem ser usados pelos clientes mediante o pagamento de uma tara, que será devolvida aquando da sua entrega na loja em boas condições e limpo" e a "total liberdade aos cidadãos para poderem levar os seus sacos para acondicionar os produtos que adquirem e para transportar para casa".