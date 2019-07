Zoomarine do Algarve denunciado por maus-tratos a animais

As duas organizações visitaram 12 destes espaços de dez países, nos cinco continentes, e apontaram falhas a todos © Virgílio Rodrigues

O relatório da World Animal Protection e da Fundação Change for Animals incluiu o Zoomarine, no Algarve, numa lista de zoos em todo o mundo que explora os animais para entretenimento.

As duas organizações visitaram 12 destes espaços de dez países, nos cinco continentes, e apontaram falhas a todos.

O Dolphin Island (Resort World Sentosa), em Singapura, o Zoo D'Amneville, em França, o Jungle Cat World e o African Lion Safari, no Canadá, o Cango Wildlife Ranch, na África do Sul, o Sea World, na Austrália, e o de San Antonio, nos Estados Unidos, o Puy du Fou, de França, o Avilon Zoo, nas Filipinas, o Mystic Monkeys & Feather Wildlife Park, da África do Sul, e o japonês Ichicara Elephant Kingdom também fazem parte da lista.