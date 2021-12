Internamentos sobem. Portugal com 3786 novos casos de Covid-19 e mais 23 mortes

© Rui Oliveira/Global Imagens

Estão confirmadas 18.537 mortes devido à Covid-19 em Portugal, mais 23 do que no último boletim epidemiológico emitido pela Direção-Geral da Saúde (DGS). O número de pessoas infetadas pela doença até agora é de 1.166.787, mais 3786 nas últimas 24 horas.

No boletim mais recente da DGS, há ainda mais 2530 casos ativos, perfazendo agora 61.363, e registam-se 1324 novos contactos em vigilância, que já totalizam os 76.079.

Há, neste momento, 911 pessoas internadas com Covid-19, e 134 em unidades de cuidados intensivos.

O número de óbitos voltou a aumentar, depois dos 22 registados no sábado, e é o maior desde 9 de março deste ano, dia em que morreram 30 pessoas infetadas com o vírus SARS-Cov-2.

Segundo a DGS, também aumentou o número de pessoas internadas com a doença nas últimas 24 horas: são 911 (mais 32 do que no sábado) e 134 delas estão em unidades de cuidados intensivos (mais quatro).

A maior parte dos novos casos foi diagnosticada na região de Lisboa e Vale do Tejo (1244), seguindo-se a região Norte (1068), o Centro (941), o Algarve (265) e o Alentejo (128).

Das 23 mortes, sete ocorreram na região Centro, cinco no Norte, cinco no Algarve, três em Lisboa e Vale do Tejo, duas na Madeira e uma no Alentejo.

