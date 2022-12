"Intervenção de 71 quilómetros." Projeto de despoluição do rio Leça arranca no início do próximo ano

© Artur Machado/Global Imagens

Por Carolina Quaresma com Rute Fonseca 27 Dezembro, 2022 • 08:03 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

No início do próximo ano vai arrancar o projeto de despoluição do rio Leça, que atravessa quatro municípios do distrito do Porto, tem 48 quilómetros de extensão e já foi considerado um dos mais poluídos da Europa.

Este ano foi aprovada, no âmbito do programa europeu "REACT", uma verba de quatro milhões de euros para aplicar na limpeza e na melhoria deste espaço, obra que esteve na origem da criação da Associação de Municípios Corredor do Rio Leça, que tem como objetivo devolver este rio aos habitantes.

Conheça os detalhes sobre o projeto de despoluição do rio Leça que tem que estar terminado até ao final de 2023 00:00 00:00

É a primeira associação do país criada com o objetivo de despoluir um rio, um projeto que une os municípios de Santo Tirso, Valongo, Maia e Matosinhos. Artur Branco, diretor da Associação de Municípios Corredor do Rio Leça, explica à TSF que, no âmbito do programa europeu "REACT", a associação conseguiu quatro milhões de euros para usar até ao final de 2023.

"Temos um projeto de execução para a limpeza e despoluição das margens do rio Leça e alguns afluentes", adianta Artur Branco, explicando que "apesar do rio só ter 48 quilómetros, vamos intervir em duas margens e em alguns afluentes principais do rio Leça" e, por isso, é uma "intervenção de 71 quilómetros em quatro lotes distintos, ou seja, quatro frentes de obra simultâneas". "Esperamos que em janeiro ou fevereiro do próximo ano estejamos com obra no terreno."

O investimento vai além da limpeza da linha de água, mas também "a sua parte ecológica, o seu ecossistema, proporcionar meios e locais para a biodiversidade poder acontecer e servir toda a área metropolitana".

"Estes quatro milhões são para limpar o rio, monitorizar o rio e esperamos nós ainda conseguir criar uma estrutura de sondas fixas para monitorizar o rio em contínuo, que era algo que em muito nos ajudaria a controlar os focos de poluição", afirma.

Artur Branco explica que o rio Leça, apesar de atravessar uma zona "altamente densa", mantém a biodiversidade.

"Ainda há pouco tempo, o nosso fotógrafo da associação encontrou lontras a percorrer as margens na Maia, uma zona já altamente densa", conta, sublinhando que "já existe alguma capacidade do ecossistema para ter biodiversidade e é nisso que queremos trabalhar".

O objetivo é devolver à população aquele que já foi considerado um dos rios mais poluídos da Europa.

"Queremos que o rio Leça seja um rio muito mais vivido do que era nas décadas anteriores em termos de qualidade da água contínua, biodiversidade e um espaço de referência para toda esta área metropolitana."

O projeto de despoluição do rio Leça tem que estar terminado até ao final do próximo ano.