Inundações, derrocadas e quedas de árvores. Temporal causa estragos na Madeira

As últimas 24 horas foram de chuva incessante no arquipélago da Madeira e a depressão Filomena promete continuar a não dar tréguas. O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) emitiu um aviso vermelho para a costa norte e para as regiões montanhosas da ilha da Madeira 18h00 desta quinta-feira e as 3h00 de sexta-feira, devido à precipitação.

Foram registadas cerca de uma dezena de ocorrências, entre quarta-feira e esta madrugada.

Em declarações à TSF, o presidente da Câmara Municipal do Funchal, Miguel Gouveia, explica que se trataram, sobretudo, de inundações, derrocadas e quedas de árvores.

"Temos tido, sensivelmente, uma dezena de ocorrências. Aquilo a que temos vindo a assistir são três tipos de ocorrências: quedas de pedras e derrocadas, quedas de árvores - face ao vento que se tem feito sentir - e inundações em habitações", esclareceu Miguel Gouveia.

O autarca garante que as autoridades no Funchal estão preparadas para responder aos problemas previstos, mediante o aviso vermelho emitido pelo IPMA.

"A costa norte volta a estar num aviso vermelho, com condições semelhantes, mas é sempre uma incógnita. [A depressão] pode passar ao largo, pode mais na zona este ou mais na zona oeste, de qualquer das formas, está toda a Proteção Civil regional de sobreaviso, as autarquias também, porque temos já tido experiências deste tipo. Importa colocar todos os meios no terreno, que é o que está a acontecer", concluiu.