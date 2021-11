Inundações e derrocadas fecham escolas e desalojam várias pessoas em São Miguel

Por precaução, as escolas fecharam mais cedo © Arquivo

Por Rita Costa com Lusa 23 Novembro, 2021 • 20:08 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Inundações, derrocadas, localidades isoladas, escolas fechadas e quatro desalojados. As fortes chuvas que esta terça-feira caíram nos Açores deram muito que fazer aos bombeiros e à Proteção Civil. A ilha de São Miguel foi a mais afetada e Eduardo Faria, presidente do Serviço Regional de Proteção Civil dos Açores, já fez o balanço do dia.

"Durante o dia já foram registadas 34 ocorrências, das quais 25 ainda estão em curso ou em fase de resolução e nove já estão resolvidas. Os tipos de ocorrências que registámos aqui na nossa sala de operações prenderam-se com obstruções de via, inundações de via e habitações, derrocadas, transbordo de águas de algumas ribeiras e pessoas isoladas em casa por estarem rodeadas de água. Tivemos também alguns realojados pelos Instituto de Segurança Social", explicou em conferência de imprensa.

Ouça as declarações do presidente do Serviço Regional de Proteção Civil dos Açores 00:00 00:00

Eduardo Faria dá conta de quatro desalojados.

"Na sequência do transbordo da ribeira considerou-se que duas casas não estavam seguras e as pessoas foram então aconselhadas a sair. Duas famílias, uma com três pessoas e outra com duas. Foram apoiadas pelo serviço municipal, pela câmara e o Instituto de Segurança Social tomou conta destas pessoas. São quatro, no total", revelou o presidente do Serviço Regional de Proteção Civil dos Açores.

Por precaução, as escolas fecharam mais cedo. Segundo uma nota da Secretaria Regional das Obras Públicas e Comunicações, a estrada de acesso à Ribeira Quente, no concelho da Povoação, está "parcialmente obstruída, devido a escorregamento de terras junto à boca do túnel" e, embora tenham sido já "iniciados os trabalhos de desobstrução" da via, "a instabilidade dos taludes desaconselha a circulação neste troço".

Segundo o SRPCBA, no concelho da Calheta, ilha de São Jorge, foi realojada uma família, por precaução, devido à dificuldade desta em aceder à sua habitação em função da deposição de lamas.

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) elevou esta terça-feira o aviso de precipitação para o nível laranja para o grupo Oriental (São Miguel e Santa Maria) dos Açores, mantendo-se os restantes grupos com aviso amarelo pelo mesmo motivo.

Segundo um comunicado do IPMA, a depressão com um sistema frontal associado que tem condicionado o estado do tempo nos últimos dias nos Açores "continuará a afetar o arquipélago, prevendo-se que possam ocorrer nas próximas horas valores acumulados de precipitação entre 20 a 40 l/m2 em uma hora em algumas zonas do grupo Oriental".

O IPMA resolveu, assim, elevar o aviso de precipitação para nível laranja para o grupo Oriental, mantendo-se os restantes grupos, Central (Terceira, Faial, São Jorge, Pico e Graciosa) e Ocidental (Flores e Corvo), com aviso de precipitação amarelo.

Assim, vai sentir-se no grupo Ocidental precipitação por vezes forte, podendo ser acompanhada por trovoada, até às 12h00 (13h00 em Lisboa) de quarta-feira, bem como no grupo Central, enquanto no grupo Oriental o aviso laranja vigora até às 21h00 e o amarelo até às 12h00 de quarta-feira.

O aviso laranja é o segundo mais grave numa escala de quatro e implica uma situação meteorológica de risco moderado a elevado.