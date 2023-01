Inundações levam a corte de trânsito no Porto

A Avenida Gustavo Eiffel, no Porto © José Carmo / Global Imagens

Duas inundações causaram este domingo o corte ao trânsito na Avenida Gustavo Eiffel, entre a Ribeira e o Freixo, bem como do túnel do Campo Alegre, no Porto, descreveu à Lusa o comandante do Regimento de Sapadores de Bombeiros local.

Recordando que o Porto está abrangido por um aviso vermelho - o mais grave numa escala de três - devido à forte precipitação, Carlos Marques indicou que a reabertura destas vias acontecerá "apenas quando estiverem repostas as condições de segurança".

"A queda de água já reduziu muito, mas são expectáveis mais aguaceiros fortes", disse o comandante.

Assim, foi cortada ao trânsito a Avenida Gustavo Eiffel, entre a Ribeira e o Freixo, bem como o túnel do Campo Alegre, onde a empresa Águas o Porto está a efetuar trabalhos de limpeza.

O trânsito do túnel foi cortado devido a uma inundação cerca das 12:15. No balanço feito à Lusa cerca das 13:00, o comandante do Regimento de Sapadores de Bombeiros acrescentou o corte total da Rua do Bicalho e parcial da Rua do Ouro.

"Desde as 20:00 [de sábado] até a este momento [cerca das 13:00] registamos 35 ocorrências devido ao mau tempo", concluiu o comandante.