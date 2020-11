Inundações (outra vez) no Algarve. Setenta ocorrências nas últimas horas

© João Manuel Ribeiro/Global Imagens (arquivo)

Precipitação prolongada, acompanhada de trovoada, tem sido uma constante nas últimas horas no Algarve.

A Proteção Civil Distrital tem sido chamada a acorrer a uma série de situações na via pública e em estabelecimentos comerciais e casas de habitação.

"Temos cerca de 70 ocorrências registadas. Durante a madrugada o concelho mais afetado foi o de Olhão; durante o período da manhã, Loulé foi o concelho mais afetado, e agora estão a ser Silves e Albufeira", revela à TSF o comandante Abel Gomes.

A maioria são inundações na via pública, algumas habitações e estabelecimentos comerciais, mas "nada de muito relevante", de acordo com o responsável. As informações estão sempre em atualização mas durante a manhã estavam 42 veículos e 93 operacionais no terreno.