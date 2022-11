"Inverno vai ser muito exigente." Fernando Araújo antecipa "pressão" no SNS

Fernando Araújo © Reinaldo Rodrigues/Global Imagens

Fernando Araújo, diretor executivo do Serviço Nacional de Saúde (SNS), assegura que a repartição de funções com o ministro da Saúde, Manuel Pizarro, vai decorrer "de forma muito tranquila".



"Acho que somos complementares e que vamos atuar de forma muito sinérgica em relação aos problemas", afirmou, em entrevista à TVI.



"Gosto muito de fazer coisas, de fazer acontecer", reforça.



Fernando Araújo considera que há margem para o investimento no SNS no Orçamento do Estado para 2023, apesar de ressalvar que "o orçamento é sempre curto para as necessidades".



Questionado se é expectável uma sobrecarga serviço público de saúde nos próximos meses, Fernando Araújo afirma que já estão a ser feitos preparativos para antecipar cenários adversos.



"Este inverno vai ser muito exigente" com surtos de gripe e Covid-19 que provocarão "muita pressão no sistema", aponta.



Sobre a saída de Marta Temido, o diretor executivo do SNS escusa-se a comentar o trabalho de "ministros que fizeram o melhor que podiam quando estavam no Governo", preferindo, ao invés, "olhar para o futuro".