Investigação em neurodiversidade e terapias personalizadas no autismo vence prémio Bial

Neurodiversidade no autismo, uma investigação que desenvolve terapias personalizadas para quem está neste espetro, é a vencedora do Prémio Bial de Medicina Clínica 2022. Miguel Castelo-Branco é o distinguido pelo trabalho que é o culminar de 15 anos de investigação.

Miguel Castelo-Branco explica que todas as pessoas são diferentes, daí a necessidade de pensar num diagnóstico e em terapêuticas personalizadas.

"Utilizamos técnicas não só para perceber melhor o que é o autismo, técnicas de biologia molecular, mas também comportamentais e tivemos a preocupação de identificar e testar novas abordagens de tratamento. Desenvolvemos jogos que treinam competências, que são ajustadas para aquela pessoa. Daí o conceito de neurodiversidade. Não podemos olhar para as pessoas com autismo como se fossem todos iguais."

"Os desafios da neurodiversidade: um percurso na área da medicina personalizada e de investigação do autismo" é o título do trabalho distinguido com o Prémio Bial. Miguel Castelo-Branco explica que o objetivo é sempre melhorar a qualidade de vida. "Quando criamos um jogo em ambiente virtual, para usarem transportes públicos, por exemplo, dávamos um itinerário, tinham que entrar, mudar de transporte, validar o bilhete e estes estudos foram feitos em pessoas com autismo que não tinham esta competência, mas que com este jogo ganharam competência para usar transportes públicos. O conceito de integração foi algo que sempre nos preocupou, fomos além da biologia do autismo."

O vencedor do prémio Bial de Medicina Clínica recebe 100 mil euros. Miguel-Castelo Branco diz que esta é uma ajuda muito importante para poder continuar a investigar e o próximo passo é chegar a mais pessoas.

"Queríamos que estes jogos que desenvolvemos passassem para a comunidade, algumas escolas no estrangeiro já nos pediram estes jogos. O desafio é encontrar investidores que ajudem a disseminar estas ferramentas".

A cerimónia de entrega do Prémio Bial Medicina Clínica realiza-se esta tarde, na Faculdade de Medicina da Universidade do Porto.