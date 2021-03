Investigador pede análise e decisão rápida sobre uso da vacina da AstraZeneca

© AFP

O investigador do Instituto de Medicina Molecular, Miguel Prudêncio, espera que as autoridades de saúde analisem e decidam rapidamente sobre o uso da vacina da AstraZeneca. Este domingo, o Infarmed e a Direção-Geral da Saúde adiantaram que há dois casos suspeitos de pessoas que apresentaram coágulos no sangue, depois de terem recebido a vacina da AstraZeneca contra a Covid-19.

Em comunicado, as duas autoridades de saúde salientam que não há evidência clínica de que a vacinação possa estar na origem destas situações e reafirmam a confiança na vacina.

Ouvido pela TSF, Miguel Prudêncio, do Instituto de Medicina Molecular, também pede tranquilidade e confiança no Infarmed e na Agência Europeia do Medicamento.

"Neste momento, não há razões para as pessoas ficarem preocupadas. Enquanto as agências reguladoras, da análise que fazem, concluírem que não há esse risco acrescido, eu penso que nós podemos estar confiantes. É evidente que uma situação deste tipo requer uma monitorização muito permanente, muito constante", sustenta.

Não há razões para alarme, diz Miguel Prudêncio, que ainda assim, espera que a decisão sobre a vacina da AstraZeneca não demore muito tempo.

"Numa situação destas, em que é urgente vacinar as pessoas e em que há esta inquietação que começa a surgir, é desejável e é expectável que essa análise seja o mais rápida possível", remata.

Também Jorge Torgal, porta-voz do conselho nacional de saúde pública, considera que a DGS faz bem em não suspender a vacina da AstraZeneca porque os efeitos secundários reportados não estão confirmados e não são representativos relativamente ao número de pessoas que já tomaram esta vacina.

