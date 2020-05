Investigadores identificam vírus que está a provocar morte de esquilos em Portugal

Sciurus vulgaris © Wikimedia Commons

Uma equipa multidisciplinar liderada por investigadores do Centro de Investigação em Biodiversidade e Recursos Genéticos (CIBIO-InBIO), da Universidade do Porto, identificou um vírus que está a infetar e "afetar mortalmente" esquilos em Portugal.

Em comunicado, o CIBIO-InBIO avança esta quarta-feira que o estudo, publicado na revista Transboundary and Emerging Diseases, identificou, pela primeira vez, um "adenovírus" que está a afetar a população de esquilo-vermelho (Sciurus vulgaris) e que é "diferente do existente na Europa".

O instituto explica que o esquilo-vermelho se extinguiu em Portugal no século XVI devido à destruição e fragmentação dos 'habitats' florestais, mas que, desde a década de 1980, se têm vindo a expandir novamente, "tanto por processos naturais como através de projetos de reintrodução".

Apesar desta ser uma boa notícia, a população de esquilos está sob uma "forte ameaça", assegura o CIBIO-InBIO, acrescentando que em diversos países europeus, como Itália, Alemanha e no Reino Unido, a população tem "sofrido mortalidades significativas devido à presença de um adenovírus que provoca infeções respiratórias e gastrointestinais".

Nesse sentido, a equipa de investigadores isolou e sequenciou um adenovírus num esquilo-vermelho morto com sinais clínicos e quadro lesional, descritos por veterinários da Vetnatura e da Faculdade de Medicina Veterinária da Universidade de Lisboa, como "sendo sugestivos de infeção por este vírus".

Citado no comunicado, João Corte-Real, o primeiro autor do estudo, refere que a sequenciação do vírus demonstrou que este é "muito diferente do detetado noutros países europeus", sendo "praticamente idêntico" ao identificado nas populações de esquilo-vermelho da Coreia do Sul.

Por sua vez, Pedro Esteves e Joana Abrantes, autores seniores do estudo e investigadores do grupo Imunidade e Doenças Emergentes do CIBIO-InBIO, defendem que os resultados evidenciam a existência de "duas linhagens do vírus muito divergentes a circular" nas populações de esquilo-vermelho na Europa, questionando como terá esta linhagem "tão diferente" chegado a Portugal.

Também Pedro Beja, autor do artigo, considera que os resultados reforçam a "importância de monitorizar a presença deste e doutros vírus" nas populações de esquilo-vermelho em Portugal, de forma a que os programas de reintrodução da espécie tenham "sucesso".

"Este trabalho vem demonstrar a importância da caracterização de vírus em circulação na natureza uma vez que este conhecimento é fundamental para identificar possíveis ameaças para os animais selvagens e domésticos, mas também para o homem", defende o instituto da Universidade do Porto.