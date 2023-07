Investigadores preparam guia de atividades e livro de curiosidades sobre zonas entremarés rochosas

Por Marta Melo 27 Julho, 2023 • 08:25 Partilhar este artigo Facebook

O "bLueTIDE" arrancou há dois anos e envolveu cerca de 500 crianças de 12 escolas de norte a sul do país. Segundo a investigadora Zara Ferreira, do Centro de Ciências do Mar e do Ambiente (MARE), da Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade de Coimbra, "a curto prazo", o objetivo era que as crianças "ficassem mais informadas sobre a biodiversidade e as problemáticas que afetam estes habitats, que são plataformas rochosas das nossas praias".

"A médio e a longo prazo, o que queríamos era que os professores se sentissem motivados, inspirados pelas nossas atividades e que, mais tarde e de forma autónoma, eles próprios também pudessem integrar alguns dos conceitos que iam aprendendo connosco e pudessem, eles próprios introduzir na sua prática letiva nos anos seguintes."

O projeto foi desenvolvido em escolas com galardão Escola Azul, do Ministério do Mar, mas também foram integradas escolas a mais de 50 quilómetros da costa. Se nas primeiras já se sabia que "tinham alguns conhecimentos e estavam motivados para falar sobre a temática", nas outras a perceção é que a temática do mar para "muitas" crianças era "completamente nova".

"Muito embora o nosso país seja pequenino e 50 quilómetros da costa não seja uma distância muito grande, mas de facto, não estão habituados. Muitas delas não conhecem mesmo de todo estes habitats ou outros conhecem. Alguns vão falando sobre rios, o que já é muito bom".

O projeto "bLueTIDE" termina em agosto e os investigadores estão a preparar um guia de atividades para serem utilizados em sala de aula. Zara Ferreira adianta que os professores vão podem aceder a vídeos, fazer download das atividades e ter acesso também a apresentações online.

Está ainda a ser preparado um livro de curiosidades e dicas sobre a zona entremarés rochosa. "Queríamos que fosse utilizado não só pelos professores, sempre que assim precisarem, mas também que fosse disponibilizado para outros públicos, nomeadamente famílias, que possam utilizar e que se possam mais curiosos por esta zona e que possam utilizar o livro sempre que forem visitar. De facto, o objetivo é despertar a curiosidade".

Todo este material é em formato digital e ficará disponível no verão.

O projeto "bLueTIDE", financiado em 25 mil euros pelo fundo EEAGRants, foi liderado pela Incubadora do Mar & Indústria da Figueira da Foz. Teve a coordenação científica de investigadores do MARE e contou com a participação da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa, do Instituto Politécnico de Leiria e da Universidade de Évora.