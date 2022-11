"Investimento em saúde é diminuto comparativamente a outros países"

Por TSF 23 Novembro, 2022 • 11:03 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

As farmacêuticas GSK e a ViiV Healthcare organizam esta sexta-feira, as partir das 9 horas, a 10ª edição do Encontro Anual com associações doentes, uma iniciativa onde vão reclamar maior investimento na saúde dos portugueses.

Relatório de Avaliação de Desempenho e Impacto do Sistema de Saúde serve para pedir reforço de verbas

Guilherme Ferreira, diretor de Acesso ao Mercado e Relações Externas da GSK, em Portugal, disse já à TSF que os dados mais recentes do documento da Convenção Nacional da Saúde devem servir de guia para uma estratégia de promoção da saúde e da prevenção primária com mais investimento. "Apesar de Portugal ter investido mais nos últimos anos em cuidados de saúde, ainda continuamos na cauda da Europa. O investimento em cuidados preventivos subiu de 2,7% para 3,3%, mas o crescimento é ainda bastante inferior ao da média europeia. Somos o 23º país com menos investimento". Guilherme Ferreira aponta ainda o caso dos portugueses que acima de 65 anos são, na Europa, dos que vivem com mais doença e pior qualidade de vida.

"Promover a Saúde, Prevenir a Doença: O Poder do Conhecimento"

A 10ª edição do encontro anual com representantes de doentes vai decorrer, pela primeira vez, em formato híbrido tendo como base o Auditório GSK, em Algés e a participação online de alguns especialistas. Será uma oportunidade para doentes e representantes contactarem com as últimas e mais relevantes informações do setor e servirá igualmente como espaço de debate e reflexão focado na promoção da saúde através das estratégias de vacinação e adoção de hábitos mais saudáveis.

Rui Costa, médico de Medicina Geral e Familiar, será um dos oradores com intervenção sobre qualidade de vida e proteção de doentes crónicos. Nesta iniciativa vai defender o alargamento do Plano Nacional de Vacinação a novas vacinas que já provaram serem mais eficazes para ajudar idosos e doentes crónicos a prevenir e controlar infeções. "A vacinação nos dias de hoje é a principal estratégia para combater e prevenir o aparecimento de doenças infeciosas que fragilizam os mais velhos ao nível do sistema imunitário e podem causar a descompensação das suas doenças de base tornando-os mais vulneráveis ao todo o tipo de riscos e tendo maior probabilidade de internamento e até de mortalidade".

Encontro GSK / ViiV com Representantes Associações de Pessoas com Doença

"Promover a Saúde, Prevenir a Doença: o poder do conhecimento"

Programa

9h | Sessão de Abertura "Unir a ciência, talento e tecnologia para juntos vencerem as doenças" | Maurizio Borgatta, Director-Geral da GSK Portugal; Inês Roxo, Country Manager da ViiV Healthcare Portugal.

9h10 | "Não é o que dizemos e sim o que as pessoas ouvem: comunicar eficazmente em saúde" | Duarte Vital Brito, Médico Especialista em Saúde Pública.

9h50 | "Missão Cuidar: a importância do conhecimento para os Cuidadores Informais" | Maria dos Anjos Catapirra Vice-Presidente Associação Nacional de Cuidadores Informais (ANCI).

10h30 | "Infeções oportunistas frequentes nas pessoas com doença crónica: proteger os mais vulneráveis" | Rui Costa, Médico Especialista Medicina Geral e Familiar.

11h10 | Intervalo / Coffee break para a audiência em sala no Auditório GSK

11h25 | Debate "O papel da vacinação na promoção da saúde das pessoas com doença" | Miguel Oliveira, Enfermeiro do GAT; Isabel Saraiva, Presidente da Associação Respira.

12h05 | Mesa Redonda "Políticas de Saúde em Portugal para a prevenção da doença nos grupos de risco: o que falta fazer?" | António Araújo, Médico Oncologista e Professor do Instituto de Ciências Biomédicas Abel Salazar - Universidade do Porto; Cristina Vaz de Almeida, Presidente da Sociedade Portuguesa de Literacia em Saúde; Helena Canhão, Diretora da NOVA Medical School; Elisio Costa, Diretor do Centro de Competências em Envelhecimento Ativo e Saudável da Universidade do Porto.

12h45 | Sessão de Encerramento | Miguel Telo de Arriaga, Chefe da Divisão de Literacia em Saúde e Bem-estar e Diretor dos Serviços de Coordenação das Relações Internacionais (em regime de substituição) da Direção-Geral da Saúde, em representação da Diretora-Geral de Saúde, Graça Freitas.

13h | Conclusões e feedback dos participantes

A sessão é de acesso online livre, mas os interessados têm de fazer um registo no endereço eletrónico.