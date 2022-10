IPMA alerta para "poeiras em suspensão" no Sul. Aguaceiros e trovoada no Baixo Alentejo e Algarve

© Reinaldo Rodrigues/Global Imagens (arquivo)

Por Carolina Quaresma 03 Outubro, 2022 • 09:16 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

A primeira semana de outubro arranca com o céu pouco nublado ou limpo em quase todas as regiões de Portugal continental, com exceção do Baixo Alentejo e do Algarve, onde são esperados aguaceiros e trovoada. O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) alerta ainda para poeiras em suspensão no Sul.

De acordo com as previsões do IPMA, nesta segunda-feira, o céu estará "pouco nublado ou limpo, apresentando períodos de mais nebulosidade no Baixo Alentejo e Algarve com possibilidade de ocorrência de aguaceiros dispersos e acompanhados de trovoada". "Há poeiras em suspensão, em especial na região Sul", sublinha o IPMA.

O vento soprará, em geral, fraco do quadrante leste, "rodando para o quadrante oeste a partir da tarde, e soprando moderado (25 a 35 km/h) do quadrante sul nas terras altas da região Sul até ao final da manhã".

Há também a possibilidade de "formação de neblina ou nevoeiro na faixa costeira, em especial da região Sul".

O IPMA prevê ainda uma "pequena subida da temperatura mínima" e uma "descida da temperatura máxima no litoral, a sul do Cabo Carvoeiro".

Esta segunda-feira, as temperaturas máximas podem subir até aos 32 ºC em Santarém e aos 31 ºC em Coimbra, Leiria e Évora. Bragança, Braga, Vila Real e Beja deverão chegar aos 30 ºC. Os Açores não devem passar dos 25 ºC de temperatura máxima e na Madeira os termómetros deverão atingir os 26 ºC.