Incêndios provocados pela trovoada seca durante a madrugada. Doze distritos em aviso amarelo

Trovoadas secas causam mais de uma dezena de incêndios esta segunda e terça-feira. © Diogo Maia/Global Imagens

21 Julho, 2020 • 08:30

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) alerta esta terça-feira para a possibilidade de ocorrência de trovoadas secas, aguaceiros ou até mesmo queda de granizo em praticamente todas as regiões de Portugal continental.

A meteorologista Madalena Rodrigues explica que o tem se vai manter instável, um cenário semelhante ao desta segunda-feira. "O dia vai continuar instável, principalmente nas regiões do sul, norte e centro, com aguaceiros, trovoadas e até a possibilidade de queda de granizo. Amanhã (quarta-feira) instabilidade sobretudo na região transmontana".

Apesar da instabilidade, as temperaturas vão continuar elevadas."Tempo quente com aviso amarelo para todos os distritos do país à exceção de Faro"

Trovoadas secas provocam incêndios

O comandante da Proteção Civil, Belo Costa, fala em mais de uma dezena da incêndios provocados pela trovoada seca na madrugada desta terça-feira. "Tudo leva a querer que terá a ver com queda de raios", explica Belo Costa.

"Houve alguns incêndios que registamos para além daquilo que seria normal com trovoadas secas em Castelo Branco, mas também em Santarém. No inicio da noite os registos foram mais a sul, nomeadamente no distrito de Beja e mais junto à costa, e mais tarde no centro do país. Em Castelo Branco há duas ocorrências ativas".

Esta terça-feira estão sob aviso amarelo 12 distritos devido à instabilidade do estado do tempo.