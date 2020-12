IPMA alerta para queda de neve esta terça-feira. Há vários distritos sobre aviso

© Rui Manuel Fonseca /Global Imagens

Por Carolina Rico 15 Dezembro, 2020 • 09:16

Vários distritos de Portugal continental estão sob aviso entre esta terça e quarta-feira devido à previsão de queda de neve, chuva e agitação marítima forte.

Segundo as previsões do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), os distritos da Guarda e Castelo Branco vão estar sob aviso amarelo devido à previsão de queda de neve acima de 1.400/1.600 metros.

O IPMA alerta para potenciais perturbações causadas pela queda de neve e formação de gelo, como vias condicionadas ou interditas, danos em estruturas ou árvores devido à acumulação de neve e abastecimentos locais prejudicados.

Já a chuva forte e persistente deixa sob aviso amarelo os distritos de Viseu, Porto, Guarda, Vila Real, Setúbal, Santarém, Viana do Castelo, Lisboa, Leiria, Beja, Castelo Branco, Aveiro, Coimbra e Braga.

O vento forte afeta os distritos do Porto, Setúbal, Viana do Castelo, Lisboa, Leiria, Aveiro, Coimbra e Braga, assim como o arquipélago dos Açores, com rajadas que podem chegar aos 80 km/h e motivam aviso amarelo.

Ainda a previsão de agitação marítima forte deixa sob aviso amarelo Porto, Faro, Setúbal, Viana do Castelo, Lisboa, Leiria, Beja, Aveiro, Coimbra e Braga, onde são esperadas ondas de noroeste com 4 a 5 metros.

As barras marítimas de Caminha, Vila Praia de Âncora, Esposende, Póvoa de Varzim, Vila do Conde, Douro, Figueira da Foz, Cascais e Ericeira estão fechadas a toda a navegação, enquanto as barras marítimas de Aveiro e Viana do Castelo estão condicionadas a embarcações com comprimento a 35 e 30 metros, respetivamente.

Em todo o continente regista-se esta terça-feira uma pequena descida de temperatura. As mínimas vão variar entre os 3ºC na Guarda e os 12 ºC em Sagres e as máximas vão oscilar entre os 6ºC na Guarda e os 18ºC em Faro.