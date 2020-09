IPMA coloca 11 distritos sob aviso amarelo. Santarém pode chegar aos 38º graus

Região de Santarém será a mais quente durante o fim de semana © João Girão / Global Imagens

Por Guilherme de Sousa 11 Setembro, 2020 • 18:50 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera colocou sob aviso amarelo 11 distritos de Portugal Continental devido às elevadas temperaturas. O aviso amarelo estará em vigor entre as 09h00 de sábado e as 20h00 de domingo, nos distritos de Viana do Castelo, Braga, Bragança, Porto, Vila Real, Aveiro, Coimbra, Leiria, Santarém, Lisboa e Setúbal.

De acordo com as previsões do IPMA, os termómetros vão ultrapassar os 30.º graus em várias regiões do país, com destaque para Santarém, que poderá ter temperaturas de 38.º graus.

Com as elevadas temperaturas, o risco máximo de incêndio preocupa as autoridades, que alertam para tolerância zero no uso de qualquer tipo de fogo. Por isso mesmo, o Governo prolongou a situação de alerta.

"Ao longo de toda esta semana temos estado em situação de alerta ao risco de incêndio rural e a avaliação feita esta manhã entre a Proteção Civil e o IPMA leva-nos a apontar para um agravamento do risco ao longo do próximo fim de semana", disse aos jornalistas esta sexta-feira o ministro da Administração Interna, Eduardo Cabrita.