Um morto em Algés. Lisboa, Faro e Santarém sob aviso vermelho devido à chuva

© Igor Martins/Global Imagens (arquivo)

Por TSF com Lusa 07 Dezembro, 2022 • 23:12 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

A Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil confirmou esta quinta-feira que as inundações no distrito de Lisboa provocaram pelo menos uma vítima mortal em Algés, no concelho de Oeiras.

Em conferência de imprensa, o comandante nacional André Fernandes indicou que esta vítima, uma mulher de 55 anos, estava "numa cave que foi inundada".

A Proteção Civil aconselha a população a não sair de casa "durante os períodos de precipitação intensa" e pede a quem viva "em zonas mais baixas e suscetíveis a sofrer inundação que procurem abrigo nas zonas mais altas dos edifícios".

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) colocou, esta quarta-feira, o distrito de Lisboa sob aviso vermelho para precipitação até às 2h00 desta quinta-feira, num nível de alerta que, em Faro e Santarém, se estende até às 3h00.

Inundações nas ruas, Alcântara "alagada"

Várias zonas baixas da cidade de Lisboa estão esta noite inundadas e há carros parcialmente submersos, como é o caso da zona da estação de Alcântara-Terra.

Em direto na TSF, o presidente da junta de Alcântara, David Amado, descreveu inundações que chegaram a atingir o "metro e meio" de altura, por exemplo, na Rua da Fábrica da Pólvora. Vários restaurantes e lojas "ficaram alagados".

A freguesia chegou a estar "alagada", mas pouco depois das 00h00 algumas ruas já começavam a ficar "transitáveis", embora fosse pouco recomendável a circulação.

Ouça a entrevista em direto com David Amado, conduzida por Gabriela Batista. 00:00 00:00

Em caso de necessidade de atravessar a cidade, David Amado recomenda evitar Alcântara, a Avenida 24 de Julho e a zona da Estrela, sendo Monsanto a melhor opção.

Avenidas e túneis encerrados

Vários túneis e ruas em Lisboa tiveram de ser encerradas ao trânsito devido a inundações provocadas pelas chuvas fortes que assolam a capital portuguesa, adiantou à Lusa o comandante dos Sapadores Bombeiros de Lisboa, Tiago Lopes.

"Os túneis do Campo Grande, da zona do Campo Pequeno e da Avenida João XXI estão fechados. A Avenida 24 de julho também está interditada e Avenida de Berna também", disse Tiago Lopes.

Na área de Xabregas houve uma situação de pessoas retidas em veículos.

"Temos também no hospital Francisco Xavier um princípio de inundação e estamos juntamente com os Bombeiros Voluntários da Ajuda a dar o apoio. E temos no Teatro Nacional D. Maria II uma situação de inundação", acrescentou ainda antes das 00h00.

O comandante salientou também que na cidade há "pequenos focos de inundação quer no espaço privado, quer em espaço público", dizendo que "vai demorar um bocado até a água escoar toda", não tendo previsões para o fim dos trabalhos.

Questionado sobre se houve pessoas que tiveram que abandonar as suas casas devido a inundações, Tiago Lopes disse que não tinha registos.

"Tivemos algumas situações na via pública de pessoas que ficaram retidas nos veículos, mas em casa não", disse.

A Avenida Marginal, em Oeiras, entre Algés e Cruz Quebrada está encerrada ao trânsito. Em São Domingos de Rana, em Cascais, na Amadora e em Queluz, Sintra, também há varias ruas encerradas.

Em Odivelas, também foram registados casos de automóveis parcialmente cobertos pela água.

Esta noite, Tiago Lopes pediu aos lisboetas para não saírem de casa devido à formação de lençóis de água na estrada por causa das fortes chuvadas que se fazem sentir na cidade.