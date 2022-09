IPMA prevê que tempestade Gaston enfraqueça e passe a sul das Flores e Corvo

© Photo by Anant Jain on Unsplash

O IPMA prevê que a tempestade tropical Gaston enfraqueça e se afaste das ilhas do grupo central dos Açores, passando a sul do grupo Ocidental (Flores e Corvo) até ao fim da manhã de domingo.

"No seu deslocamento para oeste", o Gaston deverá "passar a sul do grupo Ocidental, prevendo-se a partir da tarde de hoje e até ao final da manhã de domingo, precipitação por vezes forte e rajadas de vento até 90 quilómetros por hora nas ilhas de Flores e Corvo", descreve o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), em comunicado.

De acordo com o IPMA, é hoje esperado "um enfraquecimento deste sistema meteorológico, tornando-se em ciclone extratropical".

Está ainda prevista "uma alteração na trajetória para oeste, continuando a afastar-se do Grupo Central [ilhas do Faial, Terceira, Pico, São Jorge e Graciosa], provando assim uma melhoria gradual do estado do tempo nestas ilhas", que estão sob aviso vermelho devido às condições meteorológicas até às 15h00 (16h00 de Lisboa).

Pelas 09h00 de hoje, o centro da tempestade estava "a aproximadamente 130 quilómetros a oeste da ilha do Faial".

Quanto às "principais observações meteorológicas", o IPMA refere que, na ilha do Pico, a precipitação registou 62,4 milímetros acumulados em seis horas, até às 05h00 de hoje.

Na ilha Graciosa, foram registados 43,6 milímetros acumulados em seis horas até às 01h00.

Na ilha das Flores, na Fajã Grande, verificaram-se rajadas de vento na ordem dos 100 quilómetros por hora às 08h00.

A capitania do porto de Santa Cruz das Flores, nos Açores, determinou hoje o fecho a toda a navegação dos portos das ilhas do Corvo e Flores devido às condições meteorológicas.

Em comunicado, o capitão do porto de Santa Cruz das Flores refere que a decisão foi tomada depois de "auscultada a autoridade portuária" e diz respeito ao porto da Casa, na ilha do Corvo, ao porto das Poças, em Santa Cruz das Flores, e ao porto das lajes das Flores.

As ilhas do grupo Central (Faial, Terceira, Pico, São Jorge e Graciosa) do arquipélago dos Açores estão sob aviso vermelho, desde as 21h00 de sexta-feira e até às 15h00 de hoje devido à chuva por vezes forte, provocada pela passagem da tempestade tropical 'Gaston'.

O Serviço Regional de Proteção Civil e Bombeiros dos Açores (SRPCBA) informou hoje, pelas 07h30, que durante a noite não foram registadas ocorrências na sequência da passagem pelo arquipélago da tempestade tropical 'Gaston'.

Num ponto de situação, o presidente do SRPCBA, Eduardo Faria, revelou que havia apenas a registar, durante a manhã, a queda de uma árvore na ilha do Pico, sem provocar danos.

O mais recente ponto de situação feito pelo Instituto Português do Mar e da Atmosfera colocou também sob aviso amarelo as ilhas do grupo Ocidental (Flores e Corvo), nomeadamente devido à agitação marítima entre as 20h00 de sexta-feira e as 06h00 de domingo.

Nas ilhas das Flores e Corvo, o aviso amarelo para o vento e a chuva prolonga-se até às 12h00 de domingo.

No grupo Oriental (São Miguel e Santa Maria) o aviso amarelo vigora até às 12h00 de hoje.