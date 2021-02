IPO Coimbra: luta contra o cancro recebe novo bloco operatório

Por João André Oliveira 04 Fevereiro, 2021 • 22:15 Partilhar este artigo Facebook

O Dia Mundial da Luta Contra o Cancro foi assinalado com a inauguração do novo bloco operatório do IPO de Coimbra.

A estrutura permite que o IPO continue a sua atividade cirúrgica enquanto o edifício mais antigo, construído em 1985, é alvo de obras de ampliação e requalificação.

Na cerimónia de inauguração, Marta Temido, ministra da Saúde, destacou a importância do "investimento" no Serviço Nacional de Saúde, que permitiu ao IPO de Coimbra a concretização de uma obra "há muito ansiada".

No dia seguinte ao anúncio de um novo plano europeu de luta contra o cancro, Marta Temido lembrou a importância do reforço financeiro para a melhoria da "identificação precoce" das doenças oncológicas.

Além do investimento no novo bloco operatório, a instituição revelou também uma reconfiguração ocorrida na ala de Virologia. Margarida Ornelas, presidente do IPO de Coimbra, explicou que as novidades criaram uma "resposta laboratorial adequada que permitisse o diagnóstico de SARS-CoV-2".

A visita de Marta Temido centrou-se ainda no acompanhamento das obras de instalação de dois novos aceleradores lineares, equipamentos que visam um "aumento da capacidade de resposta" no tratamento de doenças oncológicas, de acordo com Margarida Ornelas.

No discurso de encerramento da cerimónia, a presidente da instituição lembrou as palavras de António Arnaut pela defesa da criação do Serviço Nacional de Saúde, ao dizer que este investimento "não se trata de uma utopia".

As obras do edifício principal, facilitadas pela instalação do novo bloco operatório, estão estimadas em perto de 28 milhões de euros, e têm início marcado para o segundo trimestre de 2021.