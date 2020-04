IPSS que acolhe crianças precisa de computadores para o terceiro período

Os 28 adolescentes que aqui vivem não saem desde o dia 12 de março © Rui Manuel Fonseca/Global Imagens

Por Rute Fonseca 16 Abril, 2020 • 14:30 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

A Obra ABC, em Rio Tinto, distrito do Porto, acolhe 28 rapazes, dos dez aos 21 anos. Do 5º ano à universidade todos estudam. Por causa da Covid-19, não saem da instituição há mais de um mês, e agora que o terceiro período arrancou, precisam de computadores. Rita Sousa, diretora dos serviços de obra ABC, explica que têm improvisado. "Temos seis, sete computadores e temos que revezar por todos os jovens. Também imprimimos fichas, não é possível fazer no computador e depois digitalizamos. Também usamos os computadores da equipa técnica."

Neste momento, precisam de 15 computadores. "Não precisam ser novos, só que tenham capacidade para instalar as plataformas necessárias... São várias."

Rita Sousa conta que a equipa da Obra ABC já está dividida, funcionam em turnos de 12 horas. Os 28 adolescentes que aqui vivem não saem desde o dia 12 de março mas têm colaborado. "São crianças que foram retiradas as famílias pelas comissões e pelo tribunal e algumas estão aqui há alguns anos. Inicialmente foi difícil perceber o que estava a acontecer, mas trabalhamos juntos, temos feito formações com eles e tem corrido bem."

Esta IPSS tem portas abertas desde 1963. Na página do Facebook da Obra ABC tem todos os contactos e informações para quem quiser ajudar.

Ouça a reportagem da jornalista Rute Fonseca. 00:00 00:00

LEIA TUDO SOBRE A PANDEMIA DE COVID-19