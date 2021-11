Isaltino Morais internado nos cuidados intermédios com Covid-19

Isaltino Morais, de 71 anos, "está estável" © Álvaro Isidoro/Global Imagens (arquivo)

O presidente da Câmara Municipal de Oeiras, Isaltino Morais, está internado nos cuidados intermédios, infetado pela Covid-19.

De acordo com um comunicado da câmara de Oeiras, o autarca está "numa unidade hospitalar a realizar exames médicos de diagnóstico, com vista a aferir o seu estado geral de saúde".

"De acordo com relatório médico, encontra-se na unidade de cuidados intermédios e o seu estado de saúde é estável", explica a autarquia.

A câmara informa que Isaltino Morais "testou positivo para Covid-19 no dia 27 de novembro [sábado]" e que "todas as pessoas com quem manteve contactos próximos nos últimos dias foram devidamente avisadas".

De acordo com a SIC Notícias, Isaltino Morais, de 71 anos, está internado no Hospital CUF Tejo.