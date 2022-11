Isaltino Morais alvo de buscas, mais vigilância nas noites de Lisboa e Porto e outros destaques TSF

© André Luís Alves/Global Imagens

Por TSF 08 Novembro, 2022 • 12:30 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

A manhã informativa da TSF desta terça-feira fica marcada pelas buscas da Polícia Judiciária a Isaltino Morais, presidente da Câmara de Oeiras, e Rodrigo Gonçalves, membro da comissão política nacional do PSD, por suspeitas de crimes de corrupção, participação económica em negócio e prevaricação. Em comunicado, o autarca de Oeiras confirmou as buscas, remetendo para uma nota de 2018, onde garante que as buscas que estão agora em curso na autarquia têm a ver com um caso que aconteceu quando não era presidente.

A TSF acompanhou a Polícia de Segurança Pública em operações de fiscalização nas noites de Lisboa e Porto. Ouça e leia aqui as reportagens:

Na ordem do dia está também o Conselho Económico e Social (CES) que recomendou uma reflexão profunda sobre a possibilidade de os politécnicos passarem a outorgar doutoramentos e de passarem a ser designados de Universidades Politécnicas. A presidente do conselho coordenador dos Institutos Superiores Politécnicos recebeu o parecer do CES com surpresa.

Na Ucrânia, o Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, afirmou que a frente de Donetsk, onde se travam combates intensos, está "literalmente coberta" com cadáveres russos e que "morrem às centenas todos os dias".

Por fim, nos Estados Unidos é dia de eleições intercalares. Os norte-americanos escolhem a totalidade dos 435 lugares na Câmara de Representantes, 35 dos 100 lugares do Senado e ainda 39 governadores. Pode acompanhar tudo aqui: