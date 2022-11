Isaltino Morais e Rodrigo Gonçalves alvo de buscas pela PJ por suspeitas de corrupção

Isaltino Morais © André Luís Alves/Global Imagens

Por TSF 08 Novembro, 2022 • 10:57 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Isaltino Morais, presidente da Câmara de Oeiras, e Rodrigo Gonçalves, membro da comissão política nacional do PSD, estão, esta terça-feira, a ser alvo de buscas pela Polícia Judiciária (PJ) por suspeitas de crimes de corrupção, participação económica em negócio e prevaricação.

A notícia foi avançada esta manhã pela CNN Portugal. Em comunicado, a PJ afirma que a operação em curso e as buscas visam "a recolha de elementos indiciários de diversa natureza, tendentes ao esclarecimento dos factos objeto de inquérito titulado pelo DIAP Regional de Lisboa - 1.ª Secção, relacionados com contratação de prestação de serviços, contratação de recursos humanos e adjudicações suspeitas".

"Está em causa uma investigação em que se visa apurar a eventual prática de crimes de corrupção ativa e passiva para ato ilícito, de participação económica em negócio e de prevaricação", pode ler-se na nota.

A operação envolve inspetores e peritos contabilísticos da PJ. Entre as buscas que estão a ser realizadas contam-se, segundo a PJ, quinze domiciliárias e não domiciliárias, designadamente, duas Câmaras Municipais, uma Junta de Freguesia, treze empresas e nove residências, todas situadas na área Metropolitana de Lisboa.

De acordo com o jornal Público, Daniel Gonçalves, presidente da junta de freguesia das Avenidas Novas, em Lisboa, e pai de Rodrigo Gonçalves também está entre os visados. Segundo confirmou a agência Lusa, a outra autarquia onde estão a ser feitas buscas é a de Odivelas, local onde, de acordo com a CNN Portugal, a mulher de Rodrigo Gonçalves exerce funções no departamento jurídico.