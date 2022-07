Isolamento Covid passa para cinco dias, Costa Silva diz que "não há intervenção do Governo" nos apoios e outros destaques TSF

Porto, 27 / 07 / 2021 - Reportagem sobre o fim da obrigatoriedade do uso de máscaras em locais públicos. Máscara cirúrgica. (Artur Machado / Global Imagens) © Artur Machado / Global Imagens

A Direção-Geral da Saúde confirmou que o período de isolamento para doentes Covid assintomáticos ou com doença ligeira foi reduzido de sete para cinco dias. Ainda assim, há exceções assinaladas pelas autoridades de saúde.

Com o Banco de Fomento na ordem do dia depois das suspeitas em torno das empresas de Mário Ferreira - entretanto constituído arguido -, o ministro da Economia, António Costa Silva, garante que o Governo não tem qualquer "intervenção" no mesmo.

O governo aprovou em Conselho de Ministros o novo estatuto do Serviço Nacional de Saúde e promete mais organização, mais autonomia para as estruturas de saúde e mais motivação para os profissionais de saúde. Entre as novidades está também uma direção executiva.

Nos cem dias do Governo de maioria absoluta, o Presidente da República destaca o que diz ter sido um período muito difícil de governação e aproveitou para pedir que todos remem para o mesmo lado na prevenção e combate aos incêndios.

E já a partir da meia-noite há seis distritos que vão entrar em alerta laranja durante uma semana.

Um "fenómeno meteorológico atípico" em Moita do Norte, no concelho de Vila Nova da Barquinha, provocou danos avultados nos telhados de cinco habitações e desalojou uma família.

Com Chelsea, Nápoles e Barcelona interessados em Cristiano Ronaldo, o Manchester United já abriu a porta de saída ao português de 37 anos. O jogador tem falhado os treinos do clube inglês.

O espanhol Rafael Nadal desistiu do torneio de Wimbledon depois de ter sofrido uma lesão nos quartos de final da prova. Em conferência de imprensa, o tenista explicou que corria o risco de agravar a lesão se jogasse a meia-final.

O ator James Caan morreu esta quarta-feira aos 82 anos. Foi nomeado para um Oscar em 1973 pelo desempenho em "O Padrinho".

Uma máquina que ia remover os vidros largados pelo despiste de um camião na VCI, no Porto, furou um pneu e está inutilizada para a função.

Se utiliza ou planeia utilizar a ponte Vasco da Gama em breve, saiba que não vai poder fazê-lo na madrugada do próximo fim de semana.