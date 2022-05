Isolamento e vacinação por causa da varíola dos macacos, Covid como doença profissional e outros destaques TSF

© Tiago Petinga/Lusa

O Centro europeu de Prevenção e Controlo de Doenças (ECDC) recomenda que as pessoas infetadas com a varíola dos macacos fiquem em isolamento e aconselha que se considere vacinar os contactos de alto risco. Recomenda ainda a testagem dos contactos.

A Comissão Europeia anunciou esta quinta-feira um acordo para tornar a Covid-19 uma doença profissional. A TSF falou com os bastonários das ordens dos Médicos e dos Enfermeiros e com o presidente da Associação de Lares de Idosos. Todos consideram uma ideia acertada.

"É muito giro. Eu sempre quis ser médico de aldeia", disse à TSF António branco, um médico de família que, por opção, trabalha pelas aldeias alentejanas.

Esta quinta-feira morreu o músico grego Vangelis. O compositor das bandas sonoras de "Chariots of Fire" e "Blade Runner" tinha 79 anos.

O primeiro-ministro, António Costa, chegou a Varsóvia onde vai estar com empresários portugueses, com o homólogo polaco e vai visitar um centro de acolhimento de refugiados instalado num estádio. Contudo, como conta o enviado especial da TSF, muitos ucranianos querem regressar ao país natal e os bilhetes para Kiev estão esgotados.

O Ministério Público da Ucrânia pede prisão perpétua, a pena máxima, para o primeiro soldado russo a ser julgado por crimes de guerra na Ucrânia desde o início da invasão russa, acusado de matar um civil ucraniano.

Em Portugal, o calor levou a Proteção Civil a lançar alertas sobre nove distritos até sábado. Saiba quais são.

Esta quinta-feira foram conhecidos os árbitros que vão dirigir os jogos do Campeonato do Mundo do Qatar e há duas novidades: três mulheres foram nomeadas, mas não há nenhum português. Luciano Gonçalves, da APAF, diz à TSF que "não pode voltar a acontecer".