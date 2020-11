Isolamento imposto pelas autoridades de saúde pode ser ilegal fora do estado de emergência

Cada isolamento deve ser confirmado pelos juízes © Nuno Brites/Global Imagens

Por Sara de Melo Rocha e Catarina Maldonado Vasconcelos 17 Novembro, 2020 • 09:58 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O isolamento imposto pelas autoridades de saúde pode ser considerado ilegal, mesmo que as pessoas estejam infetadas com Covid-19.

As notícias avançadas pela revista Sábado e pelo Jornal de Notícias referem que o Tribunal da Relação de Lisboa considerou ilegais as ordens de isolamento impostas nos Açores em agosto, altura em que não vigorava o estado de emergência. O caso que motivou a decisão é referente a um grupo de alemães, que entrou na região autónoma com resultados negativos nos testes à Covid-19.

No teste feito ao sexto dia, no entanto, uma turista alemã testou positivo para a infeção. A autoridade de saúde regional decidiu colocar todo o grupo de quarentena num hotel, mas um habeas corpus do tribunal determinou a libertação dos turistas.

O tribunal argumentou que as entidades de saúde não têm competência para decidir sobre o assunto fora do enquadramento do estado de emergência.

O Tribunal da Relação de Lisboa foi mais longe e considerou ilegais as determinações de isolamento ou de quarentena emitidas durante o estado de alerta, alargando esta proibição a todas as entidades de saúde do país.

Assim que terminar o atual estado de emergência, as quarentenas devem ser ordenadas por um médico.

O constitucionalista Jorge Bacelar Gouveia enquadra a decisão do tribunal, e, em declarações à TSF, diz mesmo que cada isolamento deve ser confirmado pelos juízes, "conforme a gravidade dessas medidas, porque nem todas as medidas são de confinamento".

"Aquelas que implicam a privação da liberdade - obrigarem as pessoas a ficarem em casa ou num certo lugar -, por serem mais graves e por afetarem a liberdade individual, podem ser logo tomadas pela autoridade de saúde mas devem ser validadas pelo juiz, e o juiz depois dirá se está bem ou se está mal", explica o constitucionalista.

Ouça a explicação de Bacelar Gouveia sobre a decisão do tribunal 00:00 00:00

A dependência de uma decisão da justiça implica assim que o isolamento de milhares de pessoas possa ficar em suspenso. "Só pode ser assim, não há outra maneira. O que eu tenho observado é que, sempre que a autoridade de saúde decreta o confinamento de pessoas que estão infetadas, ou o tal confinamento profilático, há um registo dessas pessoas, do lugar onde elas ficam, e esse registo é comunicado às polícias, mas eu acho que, ao mesmo tempo, deve também ser feita essa comunicação ao tribunal de instrução criminal competente, do ponto de vista do território."

Jorge Bacelar Gouveia sustenta que se aplica, neste caso, o mesmo princípio usado no flagrante delito. "Quando alguém é apanhado em flagrante delito - não será aqui o caso -, é detido em flagrante delito pela autoridade, pela polícia ou até por qualquer cidadão - qualquer um de nós pode fazê-lo -, essa pessoa deve ser apresentada à autoridade judicial, para saber se deve ser libertada ou se lhe se deve aplicar uma medida de coação, ou outra medida qualquer", analisa. Aplica-se a mesma lógica, porque "a detenção, ou colocar alguém em confinamento, é sempre uma limitação, uma privação do direito à liberdade pessoal, que está consagrado no artigo 27 da Constituição".

O constitucionalista contextualiza o enquadramento legal do flagrante delito 00:00 00:00

Jorge Bacelar Gouveia considera que há uma falha na legislação que já deveria ter sido revista em contexto de pandemia. "Isto está legislado para a prática de crimes em flagrante delito, mas não está legislado para a situação de pandemia que estamos a viver", acrescenta o constitucionalista, que censura os órgãos decisórios por não terem regularizado os isolamentos mais cedo. "Lamento muito que - há vários meses que tenho falado sobre isto, e muitos outros colegas constitucionalistas - já tenham passado sete ou oito meses e ninguém tenha feito nada, nem ninguém tenha alterado a legislação", conclui.

Para Bacelar Gouveia, as leis deveriam ter sido revistas em contexto de pandemia 00:00 00:00

LEIA AQUI TUDO SOBRE O NOVO CORONAVÍRUS