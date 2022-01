Isolamento nas eleições? Partidos defendem recomendações atempadas aos eleitores

© Leonel de Castro/Global Imagens

Ainda com incertezas no que respeita à forma como os cidadãos em isolamento profilático poderão votar nas eleições legislativas de 30 de janeiro, os partidos defendem que o Governo deve deixar recomendações claras aos eleitores.

Durante o Fórum TSF, o deputado do Partido Socialista (PS) Pedro Delgado Alves garante que "já não se podem fazer alterações à lei eleitoral", nem se podem "colocar gavetas ou barreiras" à hora de voto. O deputado socialista garante, no entanto, que está a ser ponderada uma recomendação aos eleitores.

Pedro Delgado Alves, deputado do PS, no Fórum TSF 00:00 00:00

Pelo Bloco de Esquerda (BE), Pedro Filipe Soares defende uma "recomendação que seja feita atempadamente" e que seja "conhecida por todo o país". Contudo, defende que "facilmente" poderia haver "uma hora do dia que fosse guardada para os cidadãos que estão em isolamento para garantir que essas pessoas vão votar num período muito específico e que quem não se quiser cruzar com elas vote no resto do dia".

Pedro Filipe Soares, do BE, defende recomendação atempada 00:00 00:00

É preciso "encontrar uma solução prática e que funcione", avisa o deputado António Filipe, do Partido Comunista Português. Para o partido, não é necessário "criar mais problemas do que aqueles que temos de resolver" e também refere que é importante que os eleitores saibam como se "devem comportar" durante o ato eleitoral.

António Filipe durante o Fórum TSF 00:00 00:00

Cecília Anacoreta Correia, deputada do CDS, coloca as culpas no executivo. A deputada do Partido Popular não acredita que deve ser a "sociedade civil a encontrar soluções a três semanas das eleições e acrescenta que "este debate", "apenas centrado" em questões "de simples organização e planeamento não deveria estar a acontecer". Para Cecília Correia, deviam-se estar a "discutir os temas certos" e não "os acessórios".

Cecília Anacoreta Correia coloca as culpas no executivo 00:00 00:00

Também no Fórum TSF, Bebiana Cunha, do PAN, lamenta que as propostas do partido para o voto antecipado não tenham sido alvo de um "debate aprofundado" e que o partido está "de consciência tranquila". Para a deputada, poderia existir uma possibilidade de os eleitores votarem "em contexto de saúde" e acreditam que o tema do voto para cidadãos em isolamento "já deveria estar antecipado e tratado".

Bebiana Cunha, do Pan, lamenta que as propostas do partido não tenham sido alvo de "debate profundo" 00:00 00:00

O pedido do parecer feito sobre as eleições legislativas antecipadas foi comunicado na quarta-feira aos jornalistas pelo Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, no final da mais recente reunião no auditório do Infarmed, em Lisboa.

