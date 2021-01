"Isso seria catastrófico." Produtora têxtil nacional teme a proibição de máscaras comunitárias

"As máscaras portuguesas que estão certificadas pelo CITEVE, têm retenção também superior a 90%" © Miguel Pereira/Global Imagens

Por Sara de Melo Rocha e Catarina Maldonado Vasconcelos 26 Janeiro, 2021 • 10:13 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Para as empresas que produzem máscaras comunitárias em Portugal, a imposição do uso das descartáveis pode ter impactos significativos. Há fabricantes que encontraram na produção de máscaras uma forma de dar a volta à crise desencadeada pela pandemia.

A fábrica Daily Day produzia roupa e acessórios e, com a pandemia, tiveram de se adaptar. Filipe Prata, da Daily Day, em Paços de Ferreira, explica que as máscaras têm agora um peso muito significativo na produção, com a substituição de até 80% do fabrico. "Temos garantias de manter todo o pessoal, não houve despedimentos. Terminámos o ano de 2020 com bons resultados e continuamos a trabalhar na produção de máscaras."

A Daily Day produz máscaras reutilizáveis de nível 2 e 3, com as de nível 2 a garantir uma retenção de partículas acima dos 97%.

Filipe Prata está apreensivo devido à proibição de máscaras comunitárias nalguns países da Europa e diz ainda estar a avaliar se a atualização influenciará o fabrico. "Pensando apenas na retenção de partículas, as máscaras portuguesas que estão certificadas pelo CITEVE, têm retenção também superior a 90%. Numa primeira linha de análise, não consigo ver qual a vantagem em usar máscaras descartáveis com o mesmo nível de proteção."

Caso Portugal decida também acabar com as máscaras comunitárias, Filipe Prata teme o pior. "Isso seria, de facto, catastrófico", admite. "O setor de moda está definitivamente muito fraco nos últimos 10 meses. A produção de máscaras comunitárias reutilizáveis acabou por ser um balão de oxigénio para muita da indústria nacional, que emprega muitos milhares de pessoas."

Por isso, equacionar uma proibição das máscaras sociais "é algo de dantesco", e, a acontecer, trará "muitos milhares" de desempregado. "E não sei se com algum contributo para a saúde pública", acrescenta Filipe Prata. O responsável lembra também que há vantagens ambientais em manter as máscaras reutilizáveis. "Estar a usar duas ou três máscaras por dia e depois apenas produzir lixo, quando temos máscaras com boa proteção, que são reutilizadas 20, 30, 50 vezes... Têm um benefício ambiental enorme."

Ouça a reportagem da jornalista Sara de Melo Rocha. 00:00 00:00

A Daily Day já vendeu mais de dois milhões de máscaras desde o início da pandemia. Todas as semanas saem da fábrica dezenas de milhares de máscaras, destinadas a particulares e empresas.

A TSF questionou o Direção-Geral da Saúde sobre alterações ao uso de máscaras em Portugal. Em resposta enviada à TSF, a DGS informa que está a analisar as atuais recomendações relativas as medidas de prevenção e controlo de infeção como, por exemplo, a utilização de máscaras, mas admite que, apesar de haver alguns países a ajustar orientações, a Organização Mundial de Saúde e o Centro Europeu de Prevenção e Controlo das Doenças ainda não fizeram alterações às últimas recomendações.

LEIA AQUI TUDO SOBRE A COVID-19