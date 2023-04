IVA zero entra em vigor, fim do uso obrigatório de máscara e outros destaques TSF

© António Pedro Santos/Lusa

No dia em que entrou em vigor o "IVA Zero" num cabaz de produtos em Portugal, o primeiro-ministro foi às compras para ver, na primeira pessoa, a medida em ação. A reportagem da TSF acompanhou as contas de António Costa, mas também as de quem foi fazer as suas compras habituais. E há quem desconfie.

Agora, o líder do Governo vai esperar para ver como correr os próximos meses, mas não afasta voltar à mesa das negociações daqui a meio ano.

Pelas contas da Deco, apesar de a maioria dos preços terem descido, a queda não teve a "repercussão desejada" porque "houve uma alteração ao nível do preço base".

Um pouco mais acima na cadeia, as empresas de distribuição garantem que estão reunidas as condições para aplicar com sucesso a medida. Já os contabilistas lamentam que não tenha existido um período de adaptação para as empresas.

