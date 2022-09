Ivo Rosa deixa instrução do BES/GES e é substituído por juiz com quatro anos de experiência

© Mário Cruz/EPA

Ivo Rosa vai deixar de ser o juiz de instrução no processo BES/GES, confirmou à TSF fonte do Conselho Superior da Magistratura (CSM), passando o caso a ser tramitado por Pedro Correia, juiz há quatro anos.

Este juiz "ingressou na magistratura em 2018" e "estava colocado em Celorico da Beira, Comarca da Guarda", tendo sido transferido para o Tribunal Central de Instrução Criminal na abertura do novo ano judicial", ou seja, esta semana, adiantou a mesma fonte.

Apesar da saída da instrução do caso BES/GES, Ivo Rosa - vai manter a instrução do caso 'O Negativo'.

Considerado um dos maiores processos da história da justiça portuguesa, este caso agrega no processo principal 242 inquéritos, que foram sendo apensados, e queixas de mais de 300 pessoas, singulares e coletivas, residentes em Portugal e no estrangeiro.

Segundo o Ministério Público (MP), cuja acusação contabilizou cerca de quatro mil páginas, a derrocada do Grupo Espírito Santo (GES), em 2014, terá causado prejuízos superiores a 11,8 mil milhões de euros.

O processo conta com 25 arguidos, com destaque para Ricardo Salgado, antigo presidente do Banco Espírito Santo, acusado de 65 crimes.

A instrução do caso judicial sobre o Universo Espírito Santo tinha sido entregue ao juiz Ivo Rosa, em outubro do ano passado, na sequência de um sorteio eletrónico feito no Tribunal Central de Instrução Criminal.

A 18 de março desse ano, o CSM instaurou um processo disciplinar a Ivo Rosa, o que levou a que a sua promoção no Tribunal da Relação de Lisboa ficasse suspensa.

Notícia atualizada às 18h00