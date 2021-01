Já arrancou testagem "em massa" à população de Sernancelhe

Por José Ricardo Ferreira 18 Janeiro, 2021 • 19:19 Partilhar este artigo Facebook

Até sexta-feira vão ser testadas à Covid-19 perto de quatro mil pessoas no concelho de Sernancelhe. A operação de testagem "em massa" é uma iniciativa da Câmara Municipal que decidiu levar a cabo a campanha após constatar o aumento de casos no concelho e que as autoridades de saúde tinham começado "a perder o fio à meada e a capacidade de controlo das cadeias de contágio".

"Depois da avaliação que fizemos a semana passada, e percebendo que o aumento estava a ser muito significativo e preocupante, entendemos testar toda a população", explica Carlos Santiago, presidente da autarquia.

São testados gratuitamente os habitantes do concelho e até quem lá trabalha. De fora ficaram os alunos das escolas.

"Não vamos testar os estudantes, vamos esperar que a promessa do senhor primeiro-ministro seja uma verdade. Deixa-nos um pouco em dúvida essa ação porque foi dito isso sobre as IPSS e não aconteceu, esperamos que nesta fase aconteça nas escolas e se não acontecer, o município irá também testar todas as crianças", garante o autarca eleito pelo PSD.

A operação pretende fazer uma fotografia da situação pandémica de Sernancelhe, concelho que conta atualmente com 131 casos ativos do novo coronavírus. Desde março já foram registados um total de 320 doentes e três mortes.

"A principal vantagem [destes testes de antigénio] é o facto de fazermos um grande volume de testes em muito pouco tempo. Obtemos os resultados em curto espaço de tempo e facilmente conseguimos identificar os positivos e assim tratar de acordo com a norma da Direção Geral de Saúde", salienta o médico e coordenador da equipa de saúde responsável pela testagem, Alexandre Marques.

Os testes estão a ser feitos num camião que está estacionado no Pavilhão Multiusos de Sernancelhe. Uma unidade móvel está a deslocar-se às aldeias e até nas sedes das Juntas de Freguesias é feito o despiste à Covid-19.

A população local respondeu positivamente à chamada do município.

"Espero que [o teste que fiz] dê negativo. Também não estou com ninguém, tenho tido cuidado porque tenho que cuidar de mim para cuidar dos outros", declarou Rita Ferreira.

Já Ana Teresa Loureiro, que foi testada pela quarta vez, elogia esta ação do município. "Aqui sempre fizeram de tudo para ajudar a população e esta é só mais uma prova de que estamos num bom caminho", concluiu.

