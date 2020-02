Já começou a segunda fase da migração das frequências da TDT

Vão ser alterados 24 emissores até ao dia 10 de março © Rui Manuel Fonseca/Global Imagens

A segunda fase de alteração da rede de emissores da televisão digital terrestre (TDT) arranca esta segunda-feira, em Vila Nova de São Bento, no concelho de Serpa. Trata-se da migração da faixa de frequência 700 MHz, essencial para o desenvolvimento da tecnologia de nova geração 5G, cuja proposta de regulamento para o leilão de atribuição das licenças de espetro está em consulta pública.

"Neste período serão alterados 24 emissores, o primeiro dos quais é o de Vila Nova de São Bento, no concelho de Serpa", referiu o regulador.

De acordo com o calendário das datas de ressintonia dos emissores da TDT, a 25 de fevereiro é a vez de Moura e a 26 de fevereiro de Ferreira do Alentejo. A 27 de fevereiro, decorre a alteração da rede de emissores de Melides e Barrancos, seguindo-se Reguengos de Monsaraz, Grândola e Borba. A 2 de março cabe a vez a Beja, Redondo e Alcácer do Sal, no dia seguinte decorrerá em Évora - Entrevinhas, Serpa e Montemor-o-Novo.

A alteração da rede de emissores da TDT em Évora Centro, Alta e São Bento, Évora e Mora vai decorrer a 4 de março, seguindo-se de Vila Viçosa e Santiago do Cacém. A 6 de março acontece em Palmela, Volta da Pedra e Sesimbra. A 9 de março, é a vez de Cruz de Pau e Caparica e termina em Almada no dia seguinte.

"Quando o ecrã da televisão ficar negro apenas será necessário fazer a sintonia da televisão ou do descodificador de TDT e continuarão a ver televisão gratuitamente", referiu a Anacom. Para ajudar neste processo, o regulador criou uma linha telefónica, de apoio gratuita (800 102 002), que funciona todos os dias entre as 9h00 e as 22h00.

"Caso não consigam fazer a sintonia dos equipamentos por si ou com a ajuda prestada através do número gratuito", a Anacom "agendará uma vista a casa da pessoa para proceder à sintonia, com técnicos seus e de forma gratuita", recordou.