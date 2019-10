Já conhece os novo sinais de trânsito? Autoridades admitem lançar campanha

Entre as mudanças estão novos sinais de perigo e de obrigação © Gustavo Bom/Global Imagens

Por Rita Carvalho Pereira* 23 Outubro, 2019 • 13:40 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

A Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária (ANSR) admite avançar com uma campanha de informação para chamar a atenção dos condutores para os novos sinais de trânsito, que entram em vigor em abril de 2020.

Pub Pub

"Estamos a avaliar internamente a possibilidade de organizar uma campanha, mas ainda não estão definidos os moldes nem os termos em que vai ser feita essa divulgação sobre os novos sinais", disse Margarida Janeiro, da ANSR, em declarações à TSF.

Pub Pub

Margarida Janeiro, da Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária, explica que a campanha sobre os novos sinais ainda está a ser avaliada 00:00 00:00

A partir de 1 de abril de 2020, vão estar nas estradas novos sinais de trânsito e de informação. O novo regulamento cria sinais a indicar zonas de residência ou de coexistência de viaturas e peões, assim como zonas de emissões reduzidas, onde só podem circular veículos menos poluentes.

Entre os sinais de perigo, surgem avisos como o de aproximação de uma passagem para velocípede ou o de que a via pode ser atravessada por linces-ibéricos e por anfíbios.

Já nos novos sinais de obrigação, destacam-se os que indicam uma via obrigatória para motociclos e uma via reservada a veículos com alta taxa de ocupação.

Entre os defensores da necessidade de uma campanha de informação para alertar os condutores para estas mudanças estão várias autoridades municipais. Pela Câmara Municipal do Porto, por exemplo, a vereadora dos Transportes, Cristina Pimentel, sublinha que as mudanças na estrada vão ser significativas e mostra abertura para que a responsabilidade pelas campanhas seja partilhada entre a ANSR e autarquia.

"São alterações substantivas, devem ser acompanhadas da devida campanha de informação e educação. Isso é fundamental", defendeu a vereadora, em declarações à TSF. "Obviamente, que teremos que acompanhar essas adaptações com a devida campanha de comunicação."

A vereadora dos Transportes da Câmara do Porto defende que a educação para os novos sinais é fundamental 00:00 00:00

Já a Associação Portuguesa de Escolas de Condução (APEC) considera que não é necessária uma campanha dirigida aos condutores, basta que se cumpra a lei.

"Todos nós temos que nos adaptar às circunstâncias. Quando outros sinais de trânsito mudaram, também nos adaptámos perfeitamente a isso", afirmou Alcino Cruz, presidente da APEC.

O presidente da Associação de Escolas de Condução considera que os condutores têm simplesmente de se adaptar 00:00 00:00

Há mais de 20 anos que não existiam tantas mudanças na sinalização rodoviária - são as mais significativas desde o ano de 1998.

Para Margarida Janeiro, da Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária, a necessidade destas mudanças "já se fazia sentir há muito tempo, desde a última grande alteração ao Código da Estrada".

"É um benefício para a mobilidade e para a regulação do trânsito", concluiu.

*com Paula Dias e Sónia Santos Silva