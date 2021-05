"Já estamos preparados." Arganil espera passo atrás no desconfinamento

O presidente da câmara municipal de Arganil, Luís Paulo Costa © Fernando Fontes / Global Imagens

O boletim epidemiológico desta sexta-feira conta uma história de preocupação no concelho de Arganil. Com uma incidência cumulativa de 590 casos de Covid-19 por 100 mil habitantes, que coloca o município em risco elevado de contágio, o autarca Luís Paulo Costa reconhece que vai ser muito difícil evitar um novo confinamento no concelho.

"Já estamos preparados para aquilo que vai acontecer", garante o autarca à TSF, sublinhando o "tempo de recuperação da doença" e as implicações da incidência elevada.

A contar com um passo atrás no desconfinamento já "na próxima semana", Luís Paulo Costa diz acreditar que as cadeias de transmissão estão identificadas, uma diferença importante face ao que aconteceu no inicio do ano, quando o crescimento do número de casos era exponencial e não era possível "rastrear todos os focos".

Neste momento, "todas as situações estão identificadas e sabemos como aconteceu a transmissão", que no concelho é registada "essencialmente no contexto familiar, com algumas ligações às escolas".

A esta identificação das cadeias junta-se a matemática assinalada por Luís Paulo Costa: apesar da incidência em Arganil ser de 590, "estamos a falar de 61 casos num concelho com 332 quilómetros quadrados".

O aparentemente inevitável passo atrás no desconfinamento não chega, ainda assim, sem causar preocupação: implica restrições e limitações para o comércio local e, apesar de não afetar a passagem do Rali de Portugal por Arganil, pode provocar constrangimentos na economia concelhia e em especial "na restauração e na hotelaria".

A maior diferença deverá notar-se na zona mais urbana do concelho, por onde costumam passar mais pessoas durante a prova que passa pelas zonas mais montanhosas de Arganil. E "lá, feliz ou infelizmente, não vive ninguém com Covid ou sem Covid", assinala Luís Paulo Costa.

Portugal tem esta sexta-feira 36 concelhos com incidência do novo coronavírus superior a 120 casos por 100 mil habitantes nos últimos 14 dias, menos cinco em relação ao boletim anterior divulgado na última sexta-feira.

Segundo os dados hoje revelados pela Direção-Geral da Saúde, tal como no boletim anterior não existem concelhos em risco muito elevado, ou seja, com incidência a 14 dias superior a 960 casos por 100 mil habitantes.

