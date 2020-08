"Já estavam escondidas." Descobertas pinturas coloridas no Convento dos Capuchos

Convento dos Capuchos © Parques de Sintra/PSML/Wilson Pereira

O Convento dos Capuchos, na Serra de Sintra, pode ter tido mais importância do que até agora se pensava. O edifício onde viveram frades franciscanos tem mais de 500 anos e sempre foi visto como uma obra austera, rústica e marcada pela pobreza arquitetónica.

No entanto, as obras de conservação que decorreram nos últimos nove meses trouxeram novos dados que podem mudar esta perceção. Foram descobertas pinturas coloridas no convento, como explica Sofia Cruz, presidente dos Parques de Sintra, empresa responsável pela conservação do pequeno edifício.

"Pinturas que descobrimos, que já estavam escondidas, tal era o estado deterioração de algumas partes do Convento dos Capuchos. Com a limpeza conseguimos apurar que havia alguns morais com cor em alguns sítios. Logo vimos que era um sítio com maior relevância face à frugalidade do Convento dos Capuchos e simplicidade que os frades tinham no seu quotidiano", explicou à TSF Sofia Cruz.

Além das pinturas foram também descobertos alguns objetos que podem ajudar a perceber melhor como viveram os franciscanos no século XVI.

"Toda a canalização que ficamos a perceber que, já naquela altura, as casas de banho tinham. As latrinas tinham um sistema de aproveitar água das minas para fazer limpeza, agora está-se a tentar perceber exatamente por onde é que passa, ou seja, são coisas minuciosas relativamente à água que circulava", acrescentou a Presidente dos Parques de Sintra.

O Convento dos Capuchos reabriu este fim de semana após nove meses de encerramento para obras de conservação e restauro. A empresa que gere o património na Serra de Sintra sublinha que foi o trabalho mais complexo alguma vez realizado.

As obras vão continuar até ao próximo ano, mas agora o público já pode visitar o espaço. A médio prazo deverá ser criado um núcleo museológico com os objetos que agora foram encontrados e que vão ser alvo de estudo por parte de universidades.