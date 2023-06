Português que ficou "gravemente ferido" ao tentar parar ataque em Annecy está "fora de perigo"

O português é um dos seis feridos, incluindo quatro crianças © Olivier Chassignole/AFP

O português que ficou "gravemente ferido" ao tentar impedir os atos do atacante no parque infantil em Annecy, França, está "fora de perigo", informa o Ministério dos Negócios Estrangeiros em comunicado.

"No decurso do trágico acontecimento, um cidadão português, ao tentar impedir o atacante de fugir da polícia, ficou gravemente ferido, estando neste momento já fora de perigo", pode ler-se na nota enviada às redações.

Ouça a descrição da atuação do português a tentar impedir o ataque 00:00 00:00

O português, de acordo com a descrição da polícia francesa, chama-se Manuel, tem cerca de 70 anos e foi atingido acidentalmente por uma bala da polícia enquanto tentava impedir o agressor.

O ministério lamentou "o incidente, que envolveu um ataque com faca, ocorrido

ontem num parque infantil de Annecy, nos Alpes franceses, manifestando toda a

solidariedade às crianças e adultos feridos, bem como às suas famílias".

"Pelo ato de coragem e bravura, uma palavra de profundo agradecimento. Através do Consulado-Geral de Portugal em Lyon, está a ser feito todo o acompanhamento da situação, junto das autoridades locais e do hospital, bem como prestado todo o apoio necessário a este cidadão", assegura o Ministério dos Negócios Estrangeiros.

Duas das quatro crianças feridas no ataque com faca em Annecy ainda correm risco de vida, disse o porta-voz do Governo francês, antes de o Presidente francês se deslocar ao local do incidente, no leste de França.

Na quinta-feira, um agressor com uma faca feriu seis pessoas - incluindo quatro crianças pequenas - num parque na cidade de Annecy, nos Alpes Franceses, tendo sido detido após o ataque, informou o Ministério da Administração Interna francês.

Notícia atualizada às 14h55