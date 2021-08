Reabertos 22 balcões "Nascer Cidadão" após pandemia ter deixado dezenas de bebés por registar

© Pixabay

O Ministério da Justiça adianta que já foram reabertos 22 balcões. De acordo com os dados avançados pela tutela à TSF, até final da próxima semana prevê-se um total de 41 balcões abertos (mais 19 do que os reabertos até agora).

Questionado pela TSF, o Ministério da Justiça sublinha que, desde a reabertura gradual dos balcões "Nascer Cidadão" até à presente data, foram efetuados cerca de mil registos de nascimento nestes balcões.

Ficam por responder questões como onde foram reabertos estes balcões e se o balcão de Faro, que foi o ponto de partida para o problema, já reabriu.

O alerta soou no Hospital de Faro. Vários bebés, nascidos durante a pandemia, não foram registados pelos pais. Tratavam-se, sobretudo, filhos de imigrantes, a quem se perdeu o rasto, com o encerramento do balcão "Nascer Cidadão".

As campainhas de alarme soaram quando o Instituto Nacional de Saúde Ricardo Jorge revelou os dados mais recentes do teste do pezinho.

Nos primeiros três meses do ano, registou-se uma descida de nascimentos (18226), para o valor mais baixo desde 2015.

Os pediatras no Centro Hospitalar Universitário do Algarve (CHUA) estranharam os números. Compararam com os partos realizados no Hospital de Faro e concluíram que os dados não batiam certo.

A pista foi seguida até se perceber que vários bebés não fizeram o teste do pezinho nem a vacina da BCG, nos centros de saúde.

Mais grave: uma fonte do Hospital de Faro alertava que além da "fuga" ao teste do pezinho, não existia qualquer registo dessas crianças nascidas durante o período mais crítico da pandemia. Tratava-se de bebés indocumentados, aos quais se perdeu o rasto e, não estando registados, poderiam, no limite, ser alvo de tráfico ou outro tipo de crimes e violação dos direitos humanos.