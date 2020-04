Já foram repatriados os passageiros do navio MSC Fantasia, acostado em Lisboa

© Leonardo Negrão / Global Imagens

Já foram repatriados todos os passageiros do navio de cruzeiro MSC Fantasia, que está acostado no Porto de Lisboa desde 22 de março.

A operação conjunta das autoridades portuguesas terminou esta noite "com o desembarque dos últimos cinco passageiros colombianos que deram entrada em Portugal mediante concessão de visto especial por razões humanitárias", pode ler-se numa nota divulgada pelo ministério dos Negócios Estrangeiros.

"Estes passageiros ficarão em confinamento obrigatório", é referido.

O último grupo de passageiros a sair de Portugal foi composto por nove argentinos, sendo que os cerca de 500 tripulantes"regressarão aos seus países esta semana".

A bordo do MSC Fantasia estavam 1338 passageiros, a maioria com origem em países pertencentes à União Europeia. Entre eles estavam também 27 portugueses e oito cidadãos estrangeiros com residência em Portugal.

A operação envolveu "a Direção Geral dos Assuntos Consulares e das Comunidades Portuguesas, o Serviço de Estrangeiros e Fronteiras, a Polícia de Segurança Pública, a Autoridade Nacional da Aviação Civil, a Direção Geral da Saúde, a Polícia Marítima, a Autoridade Tributária e Aduaneira e a ANA - Aeroportos de Portugal".

O novo coronavírus, responsável pela pandemia da covid-19, já infetou mais de 905 mil pessoas em todo o mundo, das quais morreram quase 46 mil. Dos casos de infeção, pelo menos 176.500 são considerados curados.

Depois de surgir na China, em dezembro, o surto espalhou-se por todo o mundo, o que levou a Organização Mundial da Saúde (OMS) a declarar uma situação de pandemia.

Em Portugal, segundo o balanço feito na quarta-feira pela Direção-Geral da Saúde, registaram-se 187 mortes, mais 27 do que na véspera (+16,9%), e 8.251 casos de infeções confirmadas, o que representa um aumento de 808 em relação a terça-feira (+10,9%).

Dos infetados, 726 estão internados, 230 dos quais em unidades de cuidados intensivos, e há 43 doentes que já recuperaram.

Portugal, onde os primeiros casos confirmados foram registados no dia 02 de março, encontra-se em estado de emergência desde as 00:00 de 19 de março e até às 23:59 de 02 de abril.