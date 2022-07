Já há acordo para reduzir consumo de gás, o abrigo onde nascem bebés em Lviv e outros destaques TSF

Os países da UE estão a fazer um esforço para aumentar a segurança do aprovisionamento energético © Pawel Supernak/EPA

Os ministros da Energia da União Europeia já chegaram a um consenso sobre a meta para reduzir 15% do consumo de gás até à primavera, de forma voluntária, num esforço para aumentar a segurança do aprovisionamento energético e assim precaver cortes de fornecimento da Rússia.

Desde o início da guerra, em Lviv, os bebés passaram a nascer num abrigo subterrâneo "sem luz natural, subterrâneo e quente", refere o médico e deputado do PSD, Ricardo Baptista Leite. Em conversa com a TSF, revelou que esta está a ser a sua primeira experiência num cenário de guerra.

Ainda na Ucrânia, as autoridades militares denunciaram esta terça-feira novos ataques russos em Odessa e no porto de Mykolaiv, após as investidas registadas no fim de semana no Mar Negro, durante os preparativos para a exportação de cereais ucranianos.

À semelhança do Porto, também Lisboa vai ter unidades móveis de atendimento da PSP. O sistema vai ser testado a partir de quinta-feira. Em resposta à TSF, o Ministério da Administração Interna (MAI) adianta que o modelo será trabalhado com o presidente da Câmara de Lisboa depois de, na última noite, no final da reunião do Conselho Municipal de Segurança, Carlos Moedas ter anunciado que a autarquia "disponibilizava ao Governo postos móveis em zonas mais sensíveis da cidade (diversão noturna, por exemplo) para aumentar a presença e visibilidade das forças de segurança nesses locais."

O Ministério da Educação pagou cerca de 1,3 milhões de euros por contratos de conectividade dos computadores destinados a alunos, relativo a um período em que o serviço não foi usado, alerta o Tribunal de Contas (TdC).

Entre Ourique (Beja) e São Bartolomeu de Messines (Faro), a A2 foi reaberta ao trânsito confirmou à TSF o comando nacional de operações da GNR. No mesmo sentido, o incêndio que deflagrou na segunda-feira na freguesia de São Marcos da Serra, no concelho de Silves, distrito de Faro, entrou em fase de resolução às 09h00.

Pedro Pablo Pichardo, recém-consagrado campeão mundial de Triplo Salto no Campeonato do Mundo de Atletismo, "fintou" os jornalistas. O atleta não apareceu zona de chegadas do Aeroporto Humberto Delgado, em Lisboa com a restante comitiva que representou Portugal na competição que se realizou em Eugene, nos EUA.

No futebol, o mercado de transferências continua ao rubro. O guarda-redes bósnio Vladan Kovacevic tem contrato com o Raków da Polónia até 2026, mas a SAD das águias pondera apresentar uma proposta para iniciar as conversações com o clube polaco, confirmou a TSF junto dos representantes do jogador.

Mateus Uribe pode assinar com outro clube a custo zero já a partir de janeiro. O FC Porto quer evitar este cenário, segundo o jornal O JOGO, para não repetir os episódios de Mbemba, Herrera, Brahimi e Marega.

Cristiano Ronaldo voltou a aparecer em Manchester para conversar com o novo treinador do clube, Erik Ten Hag, e decidir o futuro como jogador do United. O internacional português chegou ao centro de treinos dos Red Devils, em Carrington, acompanhado pelo agente, Jorge Mendes, e o manager, Ricardo Regufe.