Já há grupo de trabalho para definir passagem de Aristides de Sousa Mendes para o Panteão Nacional

Está constituído o grupo de trabalho que vai definir o programa de passagem de Aristides de Sousa Mendes para o Panteão Nacional. O grupo é coordenado por Pedro Delgado Alves, do PS, e inclui ainda os deputados Filipe Roseta, do PSD, Beatriz Dias, do Bloco de Esquerda, António Filipe, do PCP, Ana Rita Bessa, do CDS, Nelson Silva, do PAN, e Mariana Silva, dos Verdes.

Do grupo fazem ainda parte João Cotrim de Figueiredo, do Iniciativa Liberal, além de Joacine Katar Moreira e Cristina Rodrigues, deputadas não inscritas. Há também dois representantes da família de Aristides de Sousa Mendes.

O Parlamento aprovou, em julho, a trasladação do antigo cônsul de Portugal em Bordéus para o Panteão Nacional. A Assembleia considerou que é uma homenagem a um homem que desafiou a ideologia fascista e que foi um exemplo na defesa dos valores da liberdade e da dignidade do ser humano.