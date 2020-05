Já há pessoas a cumprir isolamento em habitação alternativa

© Neil Hall/EPA

A ministra da Saúde afirmou este domingo que já há casos de pessoas na Grande Lisboa a quem está a ser assegurada uma habitação alternativa por não terem condições para cumprir o isolamento por covid-19.

"Já há pessoas nessa situação", afirmou a ministra da Saúde, Marta Temido, durante a conferência de imprensa diária de balanço sobre a pandemia em Portugal, quando questionada pela agência Lusa sobre se já havia casos em que o Governo estava a assegurar uma alternativa para moradores sem condições para cumprir o isolamento.

Sem precisar o número de casos concretos nessa situação, a ministra afirmou que estruturas como Pousadas da Juventude, espaços do Inatel ou estruturas de campanha estão "disponíveis para acolher essas pessoas", tal como já foi feito para assegurar uma alternativa para residentes em lares onde houve surtos de covid-19.

Apontando para o exemplo da Amadora, que visitou esta manhã, a ministra salientou que, no concelho, a Cruz Vermelha já tem disponíveis "cerca de uma centena de camas para esse efeito" e que serão utilizadas caso seja necessário.

O Governo anunciou na sexta-feira que vai criar um plano de realojamento de emergência para as pessoas que vivam em habitações precárias e sobrelotadas na Área Metropolitana de Lisboa.

"Trabalharemos para desenvolver um plano de realojamento de emergência para permitir a separação de pessoas que estejam infetadas das que não estão, tal como fizemos em relação a alguns lares", afirmou o primeiro-ministro, António Costa, no final da reunião de hoje do Conselho de Ministros que aprovou medidas para a terceira fase de desconfinamento no âmbito da pandemia da covid-19.

Portugal regista hoje 1.410 mortes relacionadas com a covid-19, mais 14 do que no sábado, e 32.500 infetados, mais 297, segundo o boletim epidemiológico divulgado pela Direção-Geral da Saúde.

