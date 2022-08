Já não há incêndios ativos no país mas "continuam" trabalhos na Serra da Estrela e nas Caldas da Rainha

© Artur Machado/Global Imagens (arquivo)

Já não há fogos ativos em Portugal. Os incêndios nas Caldas da Rainha e na Serra da Estrela foram dados como dominados durante a noite e madrugada desta quinta-feira. O dispositivo mantém-se, no entanto, no terreno, para os trabalhos de consolidação.

Em declarações à TSF, o comandante da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC), Miguel Oliveira, admite que pode haver reativações, mas nada de preocupante.

"Obviamente que os incêndios, enquanto não estiverem completamente extintos, há sempre essa possibilidade [de reacendimentos], mas, de facto, não estão nas nossas projeções poderem acontecer situações de reativações", afirma, sublinhando que, neste momento, "não é fácil fazer uma previsão temporal" sobre quando é que os incêndios estarão completamente apagados.

"De qualquer das formas continuamos o trabalho para que essa situação aconteça o mais breve possível", assinala.

Quase 1600 operacionais continuam no terreno, na Serra da Estrela e nas Caldas da Rainha. A Proteção Civil volta a reunir-se esta quinta-feira para avaliar a situação. Miguel Oliveira adianta que as medidas para enfrentar a nova vaga de calor, que deve chegar este sábado, estão a ser equacionadas.

"As mudanças que possam vir a acontecer estão a ser devidamente equacionadas no comando nacional e a seu tempo serão dadas a conhecer aos portugueses. Todos os dias temos tido briefings do CCO nacional, portanto hoje será um dia em que existirá esse briefing e fazemo-lo todos os dias, nesta altura em que estamos em alerta para podermos equacionar todas as situações e quais as melhores respostas a dar", explica.

Na quarta-feira, à saída de uma reunião com o ministro da Administração Interna para avaliar as previsões meteorológicas para os próximos dias, o presidente do IPMA disse que o país ia enfrentar a terceira onda de calor deste ano a partir do dia 20, sábado.

Depois deste alerta, a Direção-Geral da Saúde (DGS) recomendou a adoção de medidas de proteção adicionais contra o calor, como o aumento de ingestão de água ou de sumos de fruta e aconselhou a população a evitar o consumo de bebidas alcoólicas, assim como a exposição direta ao sol, principalmente entre as 11h00 e as 17h00.

Numa nota divulgada no 'site', a DGS lembra que o IPMA prevê um aumento gradual das temperaturas nos próximos dias e aconselha a procura de ambientes frescos e arejados, ou climatizados.

O uso de roupa solta, opaca e que cubra a maior parte do corpo, de chapéu de abas largas e óculos de sol com proteção ultravioleta são outras das medidas de proteção adicionais recomendadas.

Na informação divulgada na quarta-feira, a DGS aconselha a que se evite "atividades que exijam grandes esforços físicos, nomeadamente desportivas e de lazer no exterior".

Recomenda igualmente que se escolha as horas de menor calor para viajar de carro e pede "atenção especial" aos grupos mais vulneráveis ao calor, como crianças, idosos, doentes crónicos, grávidas, pessoas com mobilidade reduzida, trabalhadores com atividade no exterior, praticantes de atividade física e pessoas isoladas.

Segundo a autoridade de saúde, os doentes crónicos ou sujeitos a medicação e/ou dietas específicas "devem seguir as recomendações do médico assistente ou do centro de contacto SNS 24: 808 24 24 24".